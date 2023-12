Kremlin media vertaa Ukrainan kylän valtaamista Berliiniin 1945

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti kuluvalla viikolla maan joukkojen saaneen haltuunsa Donetskin alueella sijaitsevan Marjinkan.

Täysin tuhoutuneesta kylästä taisteltiin viime vuodesta lähtien, mutta rintamalinja pysyi pitkään lähes paikallaan. Kohteella on Venäjälle strategista merkitystä, sillä se sijaitsee lähellä Kremlin nukkehallinnon hallitsemaa Donetskin kaupunkia.

Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyi vahvisti joukkojen vetäytyneen Marjinkan laitamille.

Kylän valtaamista on esitelty Venäjän valtiollisella Rossija 1 -kanavalla.

– Näettekö? Täällä ei ole ketään! Ei autoja, ei ihmisiä. Tämän olemme vallanneet, kanavan sotakirjeenvaihtaja totesi.

Alueella taistelevan yksikön edustaja sanoo joukkojen saaneen Neuvostoliiton voitonlippuja ja Venäjän lippuja, joita on nostettu raunioiden päälle.

Hän nostaa esiin Mihail Jegorovin ja Meliton Kantarian, jotka nostivat voitonlipun Berliinin valtiopäivätalon katolle toisen maailmansodan lopulla 1. toukokuuta 1945.

– On paljon innostusta, miehet ovat motivoituneita, sotilas sanoo.

Sotakirjeenvaihtaja huomauttaa kameralle, että Jegorov ja Kantarian palvelivat Berliinin valtaamisen aikaan samassa 150. divisioonassa.

Russian state TV has aired a report from the ruins of Maryinka likening the town’s "liberation" to the taking of the Reichstag in 1945 pic.twitter.com/cfetckI7Ui

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 27, 2023