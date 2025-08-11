Pyöräilijä törttöili liikenteessä: Ajoi raitiovaunun kiskoilla, törmäsi taksiin

Raitiovaunukaistalla ajanut polkupyöräilijä aiheutti vaaratilanteen Helsingin keskustassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut videon tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Videolla on nähtävillä, kuinka polkupyöräilijä ajaa muun liikenteen seassa raitiovaunukaistalla. Eteneminen päätyy siihen, kun risteyksestä kääntyvä taksiauto osuu pyöräilijään. Video päättyy siihen, kun taksiautoilija nousee ajoneuvosta.

Pastersteinin mukaan tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Neuvottelun jälkeen molemmat osapuolet jatkoivat poliisin mukaan matkojaan.

Tilanteeseen liittyy kuitenkin vakava opetus.

– Polkupyörän paikka on ajoradalla, pyörätiellä tai pyöräkaistalla, ei raitiovaunukaistalla, Pasterstein muistuttaa.

Polkupyörän paikka on ajoradalla, pyörätiellä tai pyöräkaistalla, ei ratiovaunukaistalla. Tästä selvittiin säikähdyksellä, neuvottelun jälkeen jatkoivat matkojaan. #Helsinki pic.twitter.com/jY5ewDSYw1

— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) August 11, 2025