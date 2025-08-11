Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tilanne tallentui videolle. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Pyöräilijä törttöili liikenteessä: Ajoi raitiovaunun kiskoilla, törmäsi taksiin

  • Julkaistu 11.08.2025 | 18:36
  • Päivitetty 11.08.2025 | 18:36
  • Liikenne, Poliisi
Poliisin mukaan tilanteesta selvittiin säikähdyksellä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Raitiovaunukaistalla ajanut polkupyöräilijä aiheutti vaaratilanteen Helsingin keskustassa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut videon tilanteesta. Tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Videolla on nähtävillä, kuinka polkupyöräilijä ajaa muun liikenteen seassa raitiovaunukaistalla. Eteneminen päätyy siihen, kun risteyksestä kääntyvä taksiauto osuu pyöräilijään. Video päättyy siihen, kun taksiautoilija nousee ajoneuvosta.

Pastersteinin mukaan tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Neuvottelun jälkeen molemmat osapuolet jatkoivat poliisin mukaan matkojaan.

Tilanteeseen liittyy kuitenkin vakava opetus.

– Polkupyörän paikka on ajoradalla, pyörätiellä tai pyöräkaistalla, ei raitiovaunukaistalla, Pasterstein muistuttaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)