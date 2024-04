Puolustusvoimain komentaja IS:lle: Venäjä etsii lännen murtumakohtia

Puolustusvoimain tuore komentaja, kenraali Janne Jaakkola kuvailee Ilta-Sanomien haastattelussa kansainvälisen politiikan kokevan nyt ”murroskautta”. Tehtävässään huhtikuun alussa aloittanut Jaakkola toteaa Suomen olleen hyvin varautunut turvallisuusympäristön muutoksiin, eikä esimerkiksi laajamittaisen sodan uhkakuvasta täällä koskaan luovuttu. Venäjän Suomeen kohdistuvaa sotilaallista hyökkäystä kenraali pitää epätodennäköisenä.

Venäjän ilmoitukseen sotilaallisen läsnäolonsa vahvistamisesta Suomen rajalla Jaakkola suhtautuu tyynesti, vaikka näkeekin päätöksessä paluun kylmän sodan aikaisiin asetelmiin. Suomi tekee ratkaisunsa sen perusteella, onko venäläisjoukkojen toiminta aggressiivista vai ei, kenraali korostaa. Naton jäsenenä Suomi on osa liittokunnan yhteistä puolustusta, ja Venäjän joukkojen ryhmittämistä seurataan yhdessä liittolaisten kanssa, hän sanoo.

Venäjän kohdalla Jaakkola kertoo olevansa huolissaan siitä, miten venäläisessä yhteiskunnassa on ryhdytty lännenvastaiseen mielipiteenmuokkaukseen. Jos länsi todellisuudessa olisi uhka Venäjälle, itärajaa tuskin olisi tyhjennetty joukoista, Jaakkola toteaa.

Kansainvälinen politiikka on nyt murroksessa, Jaakkola kuvailee. Venäjää etsii hänen mukaansa lännestä murtumakohtia.

– Nyt on murroskausi menossa. Globaali itä, globaali länsi ja globaali etelä, nämä mannerjalustat ovat liikkeessä. Aina kun mannerjalustat liikkuvat, saumakohtaan syntyy konflikteja. Meidän pitää olla varovaisia siinä, että emme katso vain Venäjää. Venäjälle aivan olennaista olisi, että Yhdysvallat saataisiin kääntymään enemmän Kiinan suuntaan.

– Jos katsotaan talouden tai voimavarojen näkökulmasta, niin onhan länsi ylivoimainen. Mutta kysymys on hajaannuksen levittämisestä. Venäjällä on kyky kohdentaa vaikuttamistaan – on se poliittista, taloudellista, sotilaallista tai informaatiota – siihen, missä nähdään, että olisi murtumakohta, hän sanoo.