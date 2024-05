Onko Eurotankki panssarivaunun tulevaisuus?

Perjantaina 26. huhtikuuta 2024 Saksa ja Ranska pääsivät viimein sopuun tulevaisuuden taistelupanssarivaunujärjestelmän kehittämisestä. Nyt KNDS:llä, Rheinmetallilla, Thalesilla ja muilla on viimein tilaisuus alkaa työstää ehdotusta uudeksi ”Eurotankiksi”, joka on osa MGCS-ohjelmaa (Main Ground Combat System) ja jolla korvataan sekä Saksan Leopard- että Ranskan Leclerc-taistelupanssarivaunut.

Ranskan asevoimaministeri Sébastien Lecornu totesi MGCS-projektista Defense Newsille, että siinä ei ole niinkään kysymys tulevaisuuden panssarivaunusta, vaan panssarivaunun tulevaisuudesta. Hän huomautti, että Yhdysvallat ei ole vielä alkanut yksityiskohtaisesti analysoida näiden taisteluvälineiden tulevaisuutta Abramsien jälkeen ja että Venäjällä on suuria vaikeuksia siirtymisessä nykysukupolven panssarivaunuista seuraavaan sukupolveen.

Eurotankki MGCS:n on määrä korvata Saksan ja Ranskan nykyvaunut 2040-luvulla. Lecornun mukaan kilpailu on silloin tällä sektorilla vielä kovempaa kuin nykyään, minkä vuoksi on tärkeää keskittyä sellaisiin teknologisiin ja innovatiivisiin läpimurtoihin, joilla parannetaan vaunun vientimahdollisuuksia.

Uuden panssarivaunun demonstraation rakentamisessa työ jaetaan tasan maiden kesken, mutta Lecornu korosti, että solmitun sopimuksen perusta on kuitenkin ensi sijassa se, että kumpikin maa tarvitsee saman panssarivaunun vuonna 2040.

Saksan puolustusministeri Boris Pistoriuksen mukaan myös Italia ja Itä-Euroopan maat ovat kiinnostuneita MGCS-ohjelmasta. On kuitenkin vaikea ennustaa, syntyisikö työn jakamisesta samanlaisia ongelmia, jos ohjelmaan liittyisi lisää maita.

Lecornun mukaan Eurotankki on jaettu kahdeksaan osaan, joista jotkut rakennetaan yhteistyönä ja jotkut puhtaasti kansallisesti ottaen huomioon kummassakin maassa olevan teollisen kokemuksen. Ratkaistavia tekijöitä ovat muun muassa vaunujen haavoittuvuus drooneille sekä 120 millimetrin tykin vähentynyt tehokkuus panssarivaunuja vastaan. Päätöstä tykistä ei ole tehty, mutta kaliiperin kasvattaminen 130:een tai 140 millimetriin on harkinnassa.