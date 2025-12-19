Puolustusvoimat perustaa tekoälykeskuksen

Puolustusvoimat tiedottaa perustavansa Tekoälykeskuksen vahvistaakseen kykyään toimia kehittyvässä data- ja tekoälyteknologia-ympäristössä.

Tavoitteena ei ole vain uusien asiantuntijoiden palkkaaminen, vaan Tekoälykeskus työskentelee tiiviissä yhteistyössä yritys- ja korkeakoulukumppanien kanssa.

– Sijoitamme henkilöstöä tarvittaessa yrityksiin ja muihin yhteistyötahoihin, vuoden alussa aloittavan Tekoälykeskuksen johtaja, everstiluutnantti Petteri Hemminki kertoo varusmieslehti Ruotuväelle.

Everstiluutnantti Hemminki kertoo, että ”Tekoälykeskus ohjaa ja koordinoi datan sekä tekoälyn käyttöä Puolustusvoimissa.”

– Se tulee ketteröittämään toimintatapamalleja ja auttamaan Puolustusvoimien eri toimintoja hyödyntämään paremmin dataa ja tekoälyä omissa projekteissaan, listaa Tekoälykeskuksen johtaja, everstiluutnantti Petteri Hemminki.

Puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja, everstiluutnantti Jukka Nikkilä sanoo tekoälyteknologian olevan on uusi osa-alue, jolla Puolustusvoimat pyrkii kehittämään suorituskykyjään.

– Totta kai se nähdään etuna, kun on mahdollisuus parantaa ihmisen ja tietojärjestelmien vuorovaikutusta sekä suorituskykyä.

Kysymys on, miten tekoälyteknologiaa voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti datapohjaisessa johtamisjärjestelmässä.

– Kyse ei ole pelkästään siitä, että otamme tekoälytyökaluja käyttöön, vaan joudumme uudistamaan koko sen tavan, miten meillä johtamisjärjestelmät rakentuvat tällä hetkellä, Nikkilä täsmentää.

Yhteistyökumppaneita haetaan Puolustusvoimien ulkopuolelta

Puolustusvoimat ei voi palkata kaikkia asiantuntijoita riveihinsä, vaan uusi Tekoälykeskus työskentelee tiiviisti ulkoisten yritys- ja korkeakoulukumppaneiden kanssa.

– Tavoitteenamme on tuoda yhteistyökumppaneilta joustavaa ja ajankohtaista osaamista toimintaamme. Puolustusvoimilla ei ole mahdollisuutta pitää omissa riveissään kaikkea sitä osaamista, jota meidän yritys- ja oppilaitosmaailmassa on, toteaa Nikkilä.

Tekoälykeskus sijoittaa henkilöstöään yhteistyökumppaneidensa organisaatioihin ohjaamaan kehitystä oikeaan suuntaan.

– Sijoitamme henkilöstöä tarvittaessa yrityksiin ja muihin yhteistyötahoihin tämän onnistumisen varmistamiseksi, sanoo.

Tekoälykeskuksella on lisäksi koulutuksellinen tehtävä.

– Vastaamme Puolustusvoimien ja sidosryhmien kouluttamisesta niin, että kaikki ymmärtävät datan ja tekoälyn merkityksen sekä niiden vaikutuksen tulevaisuuden taistelukenttään.

Tekoälykeskus ei aio lähteä mukaan ”tekoälyhypeen”

Uusi Tekoälykeskus aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa ”maltillisesti, mutta väkevästi”.

– Vallitsevan tekoälyhypen aikana yksi merkittävä tehtävä on sen arvioiminen ja ymmärtäminen, mihin tekoälyä kannattaa laittaa ja mihin sitä ei kannata laittaa, huomauttaa Hemminki ja jatkaa:

– Tämän arvioiminen on myös Tekoälykeskukselle tärkeä tehtävä. Monesti käy niin, että kun jostain asiasta oikein lujaa innostutaan, niin sitä sitten yritetään laittaa kaikkeen, ja silloin ei saada välttämättä rahalle parasta vastinetta.

Hemminki painottaa, että Puolustusvoimien on tärkeää olla mukana tekoälyn kehityksessä ja hyödyntämisessä. Jatkuvasti uudistuvia tekoälyjärjestelmiä täytyy valvoa, jotta ne eivät oppisi vääriä asioita.

– Valvomattomat järjestelmät alkavat tehdä todella pähkähulluja juttuja, keskuksen johtaja huomauttaa.