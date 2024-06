Valiokunnan mukaan DCA-sopimus tuo puolustukseen syvyyttä ja kriisinkestävyyttä

Eduskunnan puolustusvaliokunta puoltaa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn puolustusyhteistyö- eli DCA-sopimuksen (Defense Co-operation Agreement) hyväksymistä. Valiokunnan yksimielinen lausunto hallituksen esityksestä valmistui tiistaina.

– Laajemman ulko- ja turvallisuuspoliittisen merkityksen rinnalla sopimus vahvistaa Suomen puolustuskykyä mahdollistamalla Yhdysvaltojen läsnäolon, harjoittelun ja puolustusmateriaalin ennakkosijoittamisen Suomessa. DCA-sopimus on yhteisiin intresseihin pohjautuva, vuosikymmeniä syventyneen yhteistyön konkreettinen ilmentymä, valiokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) korostaa.

– Suomi on ollut sopimusasiassa aloitteellinen, koska sopimus vahvistaa Nato-jäsenyyttä sitouttamalla sotilasliiton vahvimman toimijan Suomen puolustuksen tukemiseen kaikissa olosuhteissa, hän jatkaa.

DCA-sopimus käsittelee muun muassa joukkojen maahantulon ja puolustusmateriaalin varastoinnin kaltaisia käytännön kysymyksiä.

Sopimuksessa on kyse Suomen näkökulmasta poikkeuksellisen pitkälle menevästä, syvään keskinäiseen luottamukseen perustuvasta järjestelystä, sillä sopimus antaa Yhdysvaltain joukoille Suomessa monenlaista toimivaltaa.

Sopimus mahdollistaa Yhdysvaltojen puolustusmateriaalin ennakkovarastoinnin Suomeen. Yhdysvallat voi varastoida Suomeen esimerkiksi aseita, ampumatarvikkeita, taisteluajoneuvoja, vaatteita, ruokaa ja viestintävälineitä.

Yhdysvaltojen täytyy sopimuksen mukaan ilmoittaa Suomen Puolustusvoimille materiaalista ja kuljetusaikatauluista ennakolta.

Sopimuksen liitteessä on lueteltu 15 tilaa tai aluetta, joille Yhdysvallat voi sijoittaa joukkoja ja materiaalia ja käyttää niitä esimerkiksi harjoitustoimintaan.

– Ruotsin vastaavassa sopimuksessa on listattu 17 tilaa ja aluetta, Norjassa 12 ja Tanskassa kolme lentotukikohtaa. On hyvä, että lista on valtakunnallisesti varsin kattava ja sisältää kaikki puolustushaarat. Se tuo puolustukseen syvyyttä ja kriisikestävyyttä, Kopra mainitsee.

Valiokunnan mukaan sopimus edistää alueellisen yhteistyön tiivistämistä Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Yhdysvaltojen välillä. Ylipäätään sopimus luo ennustettavuutta ja selkeyttää kahdenvälisen puolustusyhteistyön puitteita, mikä edesauttaa yhteistyön valmistelua ja toimeenpanoa eri tilanteissa.

Valiokunta antoi lausuntonsa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, joka valmistelee DCA-sopimusta koskevan mietinnön. Lopullisesti sopimuksen hyväksymisestä on tarkoitus päättää eduskunnan täysistunnossa ennen kesätaukoa.

Hallitus on jo allekirjoittanut sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, mutta sen voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.