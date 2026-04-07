, ,

Puolustusteollisuus kasvaa voimakkaasti, työllistää suoraan jo 14000 työntekijää

Alan liikevaihto nousi viime vuonna 42 prosenttia edellisvuodesta.
Ammusten kuoria Nammo Lapua Oy:n ammustehtaalla Sastamalassa. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN
Ammusten kuoria Nammo Lapua Oy:n ammustehtaalla Sastamalassa. LEHTIKUVA / KALLE PARKKINEN

Puolustus- ja ilmailuteollisuus Pia ry:n jäsenyritysten liikevaihto nousi viime vuonna edellisvuodesta noin 42 prosenttia. Vuoden 2025 yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 4,2 miljardia euroa.

Voimakkaasti kasvava puolustusteollisuus on merkittävä työnantaja. PIA ry:n jäsenistön suora työllistävyys on jo yli 14 000 työntekijää. Toimialan epäsuora työllistävyys Suomessa on 35 000 henkilöä

– Voimakas liikevaihtokasvu osoittaa, että suomalaisella puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuudella on poikkeuksellisen vahva kehitys- ja kasvuvaihe. Ala ei ainoastaan vastaa turvallisuusympäristön muutoksiin, vaan on myös kasvamassa yhdeksi Suomen talouden tukipilareista. Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä panostuksia innovaatioihin, osaamiseen, tutkimukseen ja kansainväliseen verkottumiseen, sanoo Pia ry:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Kasvun taustalla vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ja lisääntyneet puolustusinvestoinnit, mikä näkyy erityisesti vahvistuneena vientitoimintana. Viime vuonna liikevaihdosta noin 55 prosenttia koostui viennistä. 

– Suomalaisten puolustusalan yritysten kilpailukyky perustuu korkeaan teknologiseen osaamiseen, luotettavuuteen sekä kykyyn toimia osana kansainvälisiä toimitus- ja arvoketjuja. Tämä luo erinomaiset edellytykset kasvattaa vientiä, syventää kansainvälisiä kumppanuuksia ja vahvistaa Suomen roolia eurooppalaisessa puolustusteollisessa yhteistyössä.

