Puolustusministeri: Veteraanien perintö säilyy

Tänään 27. huhtikuuta vietetään kansallista veteraanipäivää. Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan veteraanien perintö säilyy.

– Talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa kaatui yhteensä yli 90 000 suomalaista. 1939-1945 sodissamme taisteli kaikkiaan noin 700 000 sotilasta tai lottaa. Sotien jälkeen he palasivat siviilitöihinsä, jälleenrakensivat maan ja nostivat sen raunioista erääksi maailman parhaista maista, Häkkänen kirjoittaa puolustusministeriön kolumnissa.

Puolustusministerin mukaan veteraanisukupolven kunnioittamisen muodolliset piirteet jäivät vahvistamatta jälleenrakennuksen ja elämän normalisoinnin kiireissä. Valtioneuvosto korjasi epäkohdan vuonna 1986 vahvistaessaan Lapin sodan päättymispäivän 27.4. kansalliseksi veteraanipäiväksi.

Häkkäsen mukaan Suomi ja suomalaiset ovat veteraaneille ikuisesti kiitollisia.

– Kansallisesta veteraanipäivästä on sittemmin muodostunut vakiintunut kevään tapahtuma. Veteraanisukupolven muistaminen ja kunnioitus jatkuu, vaikka veteraanien joukko harveneekin. Joukossamme on vielä noin 2 000 kunniakansalaista, joista lähes 400 on sotainvalideja. Veteraaniemme keski-ikä on 99 vuotta, Häkkänen kirjoittaa.

Veteraanityö on muuttumassa perinnetyöksi, jota nuoremmat sukupolvet jatkavat. Näin varmistetaan Häkkäsen mukaan veteraanien muiston säilyminen ja ymmärrys heidän maksamasta vapauden hinnastamme.

– Veteraanipäivän huomioinnin lisäksi jokainen suomalainen voi parhaiten kunnioittaa veteraanisukupolven työtä varmistamalla omilla toimillaan sen, että uhria ei lunastettu turhaan, Häkkänen kirjoittaa.