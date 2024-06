Puolustusministeri: Suomen kokonaisturvallisuuden malli myös EU-tasolle

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, puolustusministeri Antti Häkkänen esitteli tiistaina Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaalle Ursula von der Leyenille Suomen kokonaisturvallisuusmallia Merihaan väestösuojavierailun yhteydessä.

– Suomalaisen kokonaisturvallisuusmallin vieminen EU-tasolle on yksi kokoomuksen kärkitavoitteista eurovaaleissa. Tavoitteenamme on, että kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi määriteltäisiin konkreettisia EU-tason tavoitteita sekä unionille että jäsenmaille. Siksi on tärkeää, että sain esitellä von der Leyenille suomalaista kokonaisturvallisuusajattelua, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa turvallisuusnäkökulmasta Suomeen liittyy paljon erityispiirteitä.

– Suomen tulee varautua kaikkiin mahdollisiin uhkiin niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Suomen malli voi toimia esimerkkinä EU-tasolla tuoden lisäarvoa niin Suomelle kuin laajemminkin koko unionille, Häkkänen jatkaa.

Esillä myös EU:n puolustuspolitiikan kehittäminen

Häkkänen esitteli vierailulla von der Leyenille myös laajasti muita Suomen kantoja EU:n yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseksi.

Keskeisiä kokonaisuuksia ovat muun muassa EU:n turvallisuus- ja puolustuskyvyn vahvistaminen, eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittäminen, EU:n jatkuva tuki Ukrainalle sekä EU:n kriisinhallintaoperaatioiden kehittäminen.

– Venäjän hyökkäyssodan seurauksena puolustuspolitiikka ja kokonaisturvallisuus ovat nousseet ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiöön. Suomen turvallisuus on erottamaton osa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria ja siksi tarvitsemme konkreettisia EU-tason toimia Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi, Häkkänen toteaa.