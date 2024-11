Puolustus murenee, venäläiset etenevät 300 metriä päivässä

Venäjän joukot ovat jatkaneet viime viikkoina hyökkäyksiään Kurskissa ja Donetskin alueella.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan venäläisjoukot ovat päässeet etenemään Donetskin länsiosassa sijaitsevan Velyka Novosilkan sivustoilla. Hyökkäykset uhkaavat Ukrainan kannalta tärkeitä viesti- ja huoltolinjoja.

– Venäjän eteneminen Donetskin alueen länsiosissa voi muuttua operatiivisesti merkittäväksi, jos Venäjän sotilasjohto pystyy hyödyntämään viimeaikaisia taktisen tason onnistumisia. Tämä ei ole itsestäänselvyys, ISW arvioi tilannekatsauksessaan.

Ukrainan puolustusministeriöön kytköksissä oleva Deepstate-sivusto varoittaa puolustuslinjojen olevan monin paikoin murenemassa. Venäläiset etenivät elokuussa kohti Pokrovskin kaupunkia ja ovat tämän jälkeen keskittyneet eteläisen sivustansa varmistamiseen.

Venäläisten arvioidaan etenevän Pokrovskin eteläpuolella sijaitsevan Kurakhoven suunnalla 200–300 metriä päivässä. Ukrainalainen CDS-ajatuspaja ennakoi aiemmin, että rintamalinja siirtyisi noin 30 kilometriä kohti länttä vuoden loppuun mennessä.

Ukrainan haasteena on, ettei maan asevoimiin ole saatu värvättyä riittävästi uusia sotilaita tappioiden korvaamiseksi. Uusien sotilaiden koulutus jää lisäksi usein heikolle tasolle, eikä tärkeisiin kohteisiin ole ehditty rakentaa puolustuslinjoja Venäjän hyökkäysten pysäyttämiseksi.

Russian forces have made steady gains in key areas of Donetsk region since Aug 1, where Ukraine's defenses have crumbled. The below timelapse video shows those Russian gains and Ukrainian losses, as recorded and mapped by @Deepstate_UA.@defence_centre said yesterday the… pic.twitter.com/ugMYwEje86

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 25, 2024