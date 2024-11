Massiivisia tappioita – padon räjäytys voi hidastaa Venäjän etenemistä

Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäyksiään Ukrainan itäosien lisäksi myös Kurskin alueella, jonne koottu 50 000 sotilaan osasto yrittää työntää ukrainalaisia pois elokuun alussa muodostuneesta kiilasta.

Hyökkääjän kerrotaan edenneen Donetskin alueella sijaitsevan Kurakhoven kaupungin itäosiin useiden rynnäkköaaltojen voimalla. Ukrainan joukot ovat joutuneet vetäytymään sen pohjois- ja eteläpuolella sijaitsevista kylistä.

Kurakhoven itäpuolella räjäytettiin pato, minkä seurauksena vapautuneet vesimassat voivat hidastaa venäläisten etenemistä. Ukrainalaismedioissa tapauksesta syytettiin Venäjän ilmavoimia, mutta Kyiv Post -lehden mukaan videomateriaali viittaa ukrainalaisten pioneerijoukkojen tekemiin räjäytyksiin.

Ukrainalainen CDS-ajatuspaja ennakoi rintaman siirtyvän 30–35 kilometriä kohti länttä vuoden loppuun mennessä. Ukraina pyrkii vahvistamaan alivahvuisia yksiköitään kutsumalla palvelukseen 160 000 uutta sotilasta helmikuuhun mennessä.

Asiantuntijat uskovat, että realistisempi lukumäärä olisi noin 100 000 henkilöä. Se kuitenkin riittäisi täyttämään vain puolet nykyisestä vajeesta.

Ukrainan asevoimat ilmoittaa torjuneensa viimeisen vuorokauden aikana kymmeniä Venäjän hyökkäyksiä eri puolilla rintamaa. Venäläisten tappioita kuvaillaan massiivisiksi.

Ukrainan 95. maahanlaskuprikaati on julkaissut lennokkivideoita, joilla näytetään venäläisten epäonnistuneita hyökkäyksiä Kurskin alueella. Venäjän panssariajoneuvoja on tuhottu muun muassa miinoilla ja räjähdelennokeilla.

