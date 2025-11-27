Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työskentelyn

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan Suomen puolustuksen pitkän aikavälin kehittämistä. Työryhmän toimikausi on 27.11.2025-30.6.2026.

– Kesällä Suomi sitoutui laajalla poliittisella yksituumaisuudella Naton uuteen 5 prosentin puolustusmenotavoitteeseen ja puolustusselonteon linjauksiin. Nyt parlamentaarinen työryhmä kokoaa yhteen kaikki eduskuntapuolueet käymään läpi Suomen toimintaympäristöön kohdistuvat haasteet ja uhat sekä Suomen puolustuksen kehittämistarpeet suhteessa niihin kansallisesti ja osana liittokuntaa, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

– Työryhmän työ vahventaa entisestään perustaa vakaalle ja pitkäjänteiselle puolustuspolitiikalle tulevalle vuosikymmenelle. Suomen turvallisuus on yhteinen kansallinen tehtävä.

Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että sotilaallinen uhka Euroopassa on todellinen. Suomi joutuu vastaamaan Venäjän aiheuttamaan uhkaan panostamalla merkittävästi omaan puolustukseensa ja kehittämällä puolustustaan osana Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.

Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän työskentely käynnistyy tilanteessa, jossa Suomen puolustusmenot ovat kasvamassa merkittävästi.

Puolustuksen materiaaliseen kehittämiseen ollaan kohdentamassa noin 6 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisen budjetin perustason päälle. Samalla kehitetään henkilöstöratkaisuja ja toimintatapoja Naton pelotteen ja puolustuksen vaatimusten mukaisesti.

– On tärkeää, että parlamentaarinen ryhmä perehtyy kauttaaltaan aiheeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Puolustus on meidän kaikkien yhteinen asia ja laaja parlamentaarinen ymmärrys edistää sen kehittämistä, toteaa työryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).

Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat asettavat asiantuntijat työryhmän tueksi. Työhön osallistuvat kansanedustajat saavat laajan perehdytyksen puolustuksen osa-alueista sekä uhkaympäristön kehityksestä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Jukka Kopra, kansanedustaja

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Varapuheenjohtaja

Jari Ronkainen, kansanedustaja

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Jäsenet ja varajäsenet

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Heikki Autto, kansanedustaja

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Jenna Simula, kansanedustaja

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

Mika Kari, kansanedustaja

Tytti Tuppurainen, kansanedustaja

Keskustan eduskuntaryhmä

Mikko Savola, kansanedustaja

Hanna Räsänen, kansanedustaja

Vihreä eduskuntaryhmä

Atte Harjanne, kansanedustaja

Hanna Holopainen, kansanedustaja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja

Pia Lohikoski, kansanedustaja

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Otto Andersson, kansanedustaja

Eva Biaudet, kansanedustaja

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Päivi Räsänen, kansanedustaja

Liike Nyt -eduskuntaryhmä

Harry Harkimo, kansanedustaja

