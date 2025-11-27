Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Maavoimien harjoitus Pohjois-Suomessa. Kuva: Maavoimat / Twitter

Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työskentelyn

  • Julkaistu 27.11.2025 | 14:26
  • Päivitetty 27.11.2025 | 15:50
  • Maanpuolustus
Eduskuntapuolueet käyvät läpi Suomen toimintaympäristöön kohdistuvat uhat ja puolustuksen kehittämistarpeet.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan Suomen puolustuksen pitkän aikavälin kehittämistä. Työryhmän toimikausi on 27.11.2025-30.6.2026.

– Kesällä Suomi sitoutui laajalla poliittisella yksituumaisuudella Naton uuteen 5 prosentin puolustusmenotavoitteeseen ja puolustusselonteon linjauksiin. Nyt parlamentaarinen työryhmä kokoaa yhteen kaikki eduskuntapuolueet käymään läpi Suomen toimintaympäristöön kohdistuvat haasteet ja uhat sekä Suomen puolustuksen kehittämistarpeet suhteessa niihin kansallisesti ja osana liittokuntaa, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.

– Työryhmän työ vahventaa entisestään perustaa vakaalle ja pitkäjänteiselle puolustuspolitiikalle tulevalle vuosikymmenelle. Suomen turvallisuus on yhteinen kansallinen tehtävä.

Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että sotilaallinen uhka Euroopassa on todellinen. Suomi joutuu vastaamaan Venäjän aiheuttamaan uhkaan panostamalla merkittävästi omaan puolustukseensa ja kehittämällä puolustustaan osana Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.

Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän työskentely käynnistyy tilanteessa, jossa Suomen puolustusmenot ovat kasvamassa merkittävästi.

Puolustuksen materiaaliseen kehittämiseen ollaan kohdentamassa noin 6 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisen budjetin perustason päälle. Samalla kehitetään henkilöstöratkaisuja ja toimintatapoja Naton pelotteen ja puolustuksen vaatimusten mukaisesti.

– On tärkeää, että parlamentaarinen ryhmä perehtyy kauttaaltaan aiheeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Puolustus on meidän kaikkien yhteinen asia ja laaja parlamentaarinen ymmärrys edistää sen kehittämistä, toteaa työryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).

Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat asettavat asiantuntijat työryhmän tueksi. Työhön osallistuvat kansanedustajat saavat laajan perehdytyksen puolustuksen osa-alueista sekä uhkaympäristön kehityksestä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Jukka Kopra, kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Varapuheenjohtaja

Jari Ronkainen, kansanedustaja
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Jäsenet ja varajäsenet

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Heikki Autto, kansanedustaja

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jenna Simula, kansanedustaja

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Kari, kansanedustaja
Tytti Tuppurainen, kansanedustaja

Keskustan eduskuntaryhmä
Mikko Savola, kansanedustaja
Hanna Räsänen, kansanedustaja

Poimintoja videosisällöistämme

Vihreä eduskuntaryhmä
Atte Harjanne, kansanedustaja
Hanna Holopainen, kansanedustaja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja
Pia Lohikoski, kansanedustaja

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Otto Andersson, kansanedustaja
Eva Biaudet, kansanedustaja

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Päivi Räsänen, kansanedustaja

Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Harry Harkimo, kansanedustaja

LUE MYÖS:
Jukka Kopra: Suomen puolustus perataan, tulossa jättihankintoja

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)