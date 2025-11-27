Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työskentelyn

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan Suomen puolustuksen pitkän aikavälin kehittämistä. Työryhmän toimikausi on 27.11.2025-30.6.2026.
– Kesällä Suomi sitoutui laajalla poliittisella yksituumaisuudella Naton uuteen 5 prosentin puolustusmenotavoitteeseen ja puolustusselonteon linjauksiin. Nyt parlamentaarinen työryhmä kokoaa yhteen kaikki eduskuntapuolueet käymään läpi Suomen toimintaympäristöön kohdistuvat haasteet ja uhat sekä Suomen puolustuksen kehittämistarpeet suhteessa niihin kansallisesti ja osana liittokuntaa, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.
– Työryhmän työ vahventaa entisestään perustaa vakaalle ja pitkäjänteiselle puolustuspolitiikalle tulevalle vuosikymmenelle. Suomen turvallisuus on yhteinen kansallinen tehtävä.
Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, että sotilaallinen uhka Euroopassa on todellinen. Suomi joutuu vastaamaan Venäjän aiheuttamaan uhkaan panostamalla merkittävästi omaan puolustukseensa ja kehittämällä puolustustaan osana Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.
Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän työskentely käynnistyy tilanteessa, jossa Suomen puolustusmenot ovat kasvamassa merkittävästi.
Puolustuksen materiaaliseen kehittämiseen ollaan kohdentamassa noin 6 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisen budjetin perustason päälle. Samalla kehitetään henkilöstöratkaisuja ja toimintatapoja Naton pelotteen ja puolustuksen vaatimusten mukaisesti.
– On tärkeää, että parlamentaarinen ryhmä perehtyy kauttaaltaan aiheeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Puolustus on meidän kaikkien yhteinen asia ja laaja parlamentaarinen ymmärrys edistää sen kehittämistä, toteaa työryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).
Puolustusministeriö ja Puolustusvoimat asettavat asiantuntijat työryhmän tueksi. Työhön osallistuvat kansanedustajat saavat laajan perehdytyksen puolustuksen osa-alueista sekä uhkaympäristön kehityksestä.
Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja
Jukka Kopra, kansanedustaja
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Varapuheenjohtaja
Jari Ronkainen, kansanedustaja
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jäsenet ja varajäsenet
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Heikki Autto, kansanedustaja
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Jenna Simula, kansanedustaja
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Mika Kari, kansanedustaja
Tytti Tuppurainen, kansanedustaja
Keskustan eduskuntaryhmä
Mikko Savola, kansanedustaja
Hanna Räsänen, kansanedustaja
Vihreä eduskuntaryhmä
Atte Harjanne, kansanedustaja
Hanna Holopainen, kansanedustaja
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja
Pia Lohikoski, kansanedustaja
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Otto Andersson, kansanedustaja
Eva Biaudet, kansanedustaja
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Päivi Räsänen, kansanedustaja
Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Harry Harkimo, kansanedustaja
LUE MYÖS:
Jukka Kopra: Suomen puolustus perataan, tulossa jättihankintoja