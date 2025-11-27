Jukka Kopra: Suomen puolustus perataan, tulossa jättihankintoja

Uusi parlamentaarinen työryhmä alkaa käsitellä ja kohdentaa tulevia puolustuksen jätti-investointeja tarvittaviin suorituskykyihin ja toimintoihin.

Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajana toimii kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.

Hän kuvailee parlamentaarista työryhmää puolustusministeriön ja eduskunnan välikädeksi Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamassa kireässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

– Puolustusministeriön tarkoituksena on antaa (työryhmän kautta) eduskunnalle kattava käsitys puolustuksen investointitarpeista tulevina vuosina, Jukka Kopra sanoo Verkkouutisille.

Jukka Kopra. MIKKO MÄNTYNIEMI

Huhtikuussa Petteri Orpon (kok.) hallitus ilmoitti tavoitteena olevan puolustusmenojen nostaminen kolmen prosentin bkt-tasolle vuoteen 2029 mennessä.

Kesällä Naton Haagin huippukokouksessa päätettiin, että tavoitteena on nostaa ydinkyvykkyyksiin käytettävät menot 3,5 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2035 mennessä.

– Tarkoituksena on perustella ja luoda ymmärrys siitä, millaisia rahasummia ne vaativat, Kopra kertoo.

Hänen mukaansa työryhmä ottaa vastaan ja arvioi luottamuksellista tietoa sekä tekee poliittisia johtopäätöksiä.

– Tällä varmistetaan se, että kaikissa eduskuntaryhmissä on tieto siitä, mitä on tulossa ja miksi.

Kopra kertoo työryhmän perkaavan puolustusjärjestelyt läpikotaisin ja muodostavan tämän perusteella tarkan tilannekuvan.

– Sen pohjalta pystytään muodostamaan käsitys investointitarpeista.

”Jännitteet säilyvät”

Jukka Kopra ei avaa tässä vaiheessa yksityiskohtaisesti, millaisista konkreettisista suorituskyvyistä on kyse.

– En voi ottaa tässä vaiheessa tämän enempää kantaa sisältöön ja hankittaviin kyvykkyyksiin. Työryhmän työn päätyttyä voidaan ehkä jotain johtopäätöksiä esittää.

Julkisuudessa on kuitenkin puhuttu jo paljon esimerkiksi maavoimien kaluston uudistamisesta.

– On tietenkin ilmeistä, että tämäkin tarve on vahvasti esillä tässä tarkastelussa, Kopra toteaa.

Hän on erittäin tyytyväinen työryhmän kokoonpanoon.

– Siellä on mukana eduskuntapuolueiden keskeinen puolustuspoliittinen asiantuntemus. Se on mielestäni hieno juttu.

Poimintoja videosisällöistämme

– Se on arvokasta, että tehdään töitä parlamentaarisesti. Kun eduskuntapuolueet sopivat yhdessä jostain ja työstävät sitä, niin näin myös tehdään. Luotan parlamentaariseen mekanismiin sataprosenttisesti.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on vakavin uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle vuosikymmeniin. Se on murskannut rauhan Euroopassa ja korostanut Naton tarvetta varmistaa, että sen pelote- ja puolustuskyky pysyy uskottavana ja tehokkaana.

Kopran mielestä on erittäin tärkeää, että poliittisessa prosessissa ymmärretään puolustuksen tarpeet ja haasteet, joita geostrateginen tilanne Suomelle asettaa.

– Tämän ymmärryksen ylläpitäminen jatkuvaluonteisesti on kriittisen tärkeää. Minä näen asian niin, että riippumatta Ukrainan tapahtumista – saadaan aikaiseksi rauha tai ei saada – emme tule vuosikausiin näkemään seesteistä rauhanaikaa, vaan jännitteet säilyvät niin pitkälle kuin silmä siintää.

– Mitä vahvempi puolustus meillä on, sitä todennäköisemmin Suomi saa olla rauhassa tämänhetkisessä tilanteessa.

LUE MYÖS:

Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työskentelyn