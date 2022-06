Puolustaja iski Käärmesaarelle -”merkittävä voitto”

Ukrainan eteläinen sotilaspiiri ilmoittaa tehneensä ”eri joukkojen ja aselajien keskitetyn iskun” Käärmesaarelle (острів Зміїний). Operaatio on vielä kesken, joten se ylläpitää asian suhteen hiljaisuutta.

Ukrainan armeija kuitenkin sanoo saavuttaneensa saarella merkittävän voiton ja aiheuttaneen hyökkääjälle merkittäviä tappioita, kertoo Euronews.

Ukrainan asevoimien mukaan mukaan se iski saarelle 150 kertaa ja surmasi 50 venäläissotilasta.

Maxar Technologies-satelliittiyrityksen tiistaina 21. kesäkuuta ottamat satelliittikuvat osoittavat Käärmesaaren venäläisen varuskunnan kärsineen tuhoja.

Ukrainalaisen Ukrinform-uutistoimisto mukaan saarella tuhoituivat ainakin venäläinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ”Pantsir C1”, tutka-asema ja ajoneuvoja. Puolustaja on iskenyt saarelle viimeisen parin kuukauden aikana useasti.

Viime viikolla Ukraina upotti venäläisen tukialuksen ”Vasili Beh”, joka kuljetti joukkoja aseistusta Käärmesaarelle.

Kyseessä oli Britannian puolustusministeriön mukaan ensimmäinen kerta, kun Ukraina käytti briteiltä saamiaan Harpoon-laivantorjuntaohjuksia.

Käärmesaari sijaitsee strategisesti tärkeällä paikalla 45 kilometrin päässä rannikolta Romanian ja Ukrainan edustalla.

Venäjä valtasi saaren heti suurhyökkäyksensä alkuvaiheessa. Saaresta tuli ukrainalaisten vastarinnan symboli, kun sen pieni ukrainalaislinnake haistatti sittemmin upotetulle ”Moskva”-alukselle pitkät eikä suostunut antautumaan.

Analysis of high- and low-resolution satellite images shows that several fires broke out on Snake Island between June 19 and 21. Yesterday, reports claimed that Ukraine had targeted the island.

Scorched earth marks visible on today's Sentinel imagery: pic.twitter.com/5GSq6Luukf

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 21, 2022