Joka toinen auton ostaja ei harkitse sähköautoa

Samalla kun EU suunnittelee fossiilisia polttoaineita käyttävien uusien ajoneuvojen myyntikieltoa vuoteen 2035 mennessä, kuljettajat eivät ryntää vaihtamaan sähköajoneuvoihin.

Vaikka monet hallitukset ovatkin ottaneet käyttöön erilaisia taloudellisia kannustimia sähköajoneuvojen käyttöönoton rohkaisemiseksi, myynti romahtaa heti, kun kannustimet poistetaan, kertoo autoalan datayhtiö carVerticalin kysely.

Neljä ostajaa viidestä suosii polttomoottori autoja

Kysyttäessä mielipolttoainetyyppiä carVerticalin kyselyn vastaajista 43,8 prosenttia valitsi bensiinin, 38,9 prosenttia dieselin, 10,4 prosenttia hybridipolttoaineen ja 5,6 prosenttia sähkön. Tämä todistaa, että ostajat suosivat sisäisillä polttomoottoreilla varustettuja autoja, eivätkä ole valmiita harkitsemaan muita vaihtoehtoja.

Mielipolttoainetyyppi on suoraan verrannollinen sähköajoneuvon ostamista koskevien suunnitelmien kanssa. Yli puolet kyselyn vastaajista (51,5 %) ilmoitti, etteivät he ostaisi nykyisin sähköajoneuvoa, ja vain 12,2 prosenttia harkitsisi sähköajoneuvon ostamista.

Vastaajista 36,3 prosenttia oli epäröivällä kannalla ilmoittaen, että he saattaisivat ostaa sellaisen tulevaisuudessa.

– Sähköajoneuvojen korkeat hinnat, latausinfrastruktuurin puute ja niitä ympäröivät erilaiset myytit ovat joitakin niitä syitä, joiden vuoksi ihmiset eivät ole niistä innostuneita. On entistäkin selvempää, että on haastavaa hylätä sisäisillä polttomoottoreilla varustetut autot. Hallitusten ottamat askeleet eivät riitä vakuuttamaan ostajia, jotka eivät ole vielä sitoutuneita vaihtamaan sähköajoneuvoon, sanoo carVerticalin autoalan asiantuntija Matas Buzelis tiedotteessa.

EU:n lainsäädännössä on määrätty uusien bensiini- ja dieselautojen myyntikielto vuodesta 2035 alkaen. Sen mukaan kaikkien myytyjen uusien ajoneuvojen on oltava nollapäästöisiä, jotta saavutetaan EU:n ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä.

Kuitenkin jotkut jäsenvaltiot, kuten Italia, ovat vaatineet suurempaa joustavuutta näiden tavoitteiden saavuttamisessa, koska ne pelkäävät sen taloudellista vaikutusta koko autoalaan.

Tukien vähentäminen hidastaa sähköajoneuvojen käyttöönottoa

Lukuisat EU-maat ovat jo vähentäneet sähköajoneuvoille tarkoitettuja tukia tai poistaneet ne. Ruotsi lopetti ostotuet vuonna 2022 ja Saksa vuoden 2023 lopussa, minkä vuoksi sähköajoneuvojen myynti romahti tuntuvasti.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon alaisuudessa on merkittävästi heikennetty lukuisia EU:ta suosivia käytäntöjä, kuten sähköajoneuvojen myyntivaltuutusten peruuttaminen, liittovaltion verohelpotusten poistaminen ja sähköajoneuvojen infrastruktuurin rahoituksen jäädyttäminen.

Nämä muutokset ovat hidastaneet sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja luoneet epävarmuutta autonvalmistajien keskuudessa.

– Hallituksen kannustimet ovat kallis keino lisätä sähköajonevojen myyntiä, mutta todellinen ongelma on kestävyys, huomauttaa Buzelis.

– Heti kun näitä kannustimia leikataan, maksukyky heikkenee merkittävästi. Todellinen kysyntä polkaistaan käyntiin vasta, kun ostajat alkavat luonnostaan valita sähköajoneuvoja – ei siksi, että niiden myyntiä rohkaistaan tukien avulla vaan siksi, että he säästävät merkittävästi käyttökuluissa, mitä he eivät näytä ottavan vielä huomioon, hän jatkaa.

Autonvalmistajat vastaavat kriisiin työvoimavähennyksillä

Kysyttäessä, miksi he eivät ostaisi sähköajoneuvoa, 32 prosenttia vastaajista totesi, että sähköautot olivat liian kalliita, 26,7 prosenttia oli huolestunut lyhyestä toimintamatkasta, 21,1 prosenttia painotti huonoa infrastruktuuria, kun taas 12 prosenttia mainitsi alhaisen jälleenmyyntiarvon (muut syyt 8,2 %).

– Sähköautoilla on nykyisin suhteellisen alhainen jälleenmyyntiarvo – tosin tämä voi itse asiassa hyödyttää ostajia. Käytetyn sähköajoneuvon markkinoiden ostajat voivat löytää mahtavia tarjouksia, jotka eivät ole mahdollisia bensiini- tai dieselajoneuvojen kohdalla, Buzelis selittää.

Hän toteaa, että loppujen lopuksi ensimmäinen sähköajoneuvojen käyttöönottoaalto on jo takana.

– Niillä ihmisillä on jo sähköajoneuvo, jotka tarvitsivat sitä ja jotka houkuteltiin ostamaan sellainen. Lisäksi sähköajoneuvo toimii erittäin hyvin toisena ajoneuvona ja ostajat alkavat hankkia niitä perinteisten ajoneuvojensa rinnalle.

Tänä vuonna monet suurimmat autonvalmistajat ilmoittivat merkittävistä työpaikkojen leikkauksista hintojen, tuotantosiirtojen ja kulunvähennystoimien vuoksi. Stellantis lomautti tilapäisesti 900 työntekijää viidessä yhdysvaltalaisessa tehtaassa sekä keskeytti tuotannon Meksikon ja Kanadan tuotantolaitoksissa.

General Motors ilmoitti monista lomautuskierroksista, jotka koskivat yhteensä 3 000:ta työntekijää, kun taas Nissan ilmoitti suunnitelmista vähentää 10 000 työpaikkaa ympäri maailman ja sulkea seitsemän tuotantolaitosta.

Muut tärkeät valmistajat, kuten Porsche, Volvo ja Volkswagen, ilmoittivat myös työpaikkojen leikkauksista, mikä heijastaa alan laajuista rakenneuudistusta markkinapaineisiin vastaamiseksi.

Tutkimustiedot perustuvat carVerticalin raportin latausnäytössä näkyvään kyselyyn, joka suoritettiin huhti-heinäkuussa 2025. Kyselyyn osallistui 3 000 vastaajaa 35 maassa. Koska kysely oli tarkoitettu vain carVerticalin käyttäjille, näyte edustaa käytetyistä autoista aktiivisesti kiinnostuneita henkilöitä. Eniten vastauksia saatiin Puolasta, Ranskasta ja Romaniasta.