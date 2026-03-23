Autonvalmistajat perääntyvät sähköautoista – 12 yhtiötä höllensi tavoitteita

Ainakin kaksitoista suurta globaalia autonvalmistajaa on vähentänyt sähköautojen tuotantosuunnitelmiaan polttomoottoriautojen kestävänä jatkuvan kysynnän sekä tukipolitiikan heikentymisen vuoksi sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, uutisoi Financial Times.

Viime viikolla japanilainen autonvalmistaja Honda luopui suunnitelmastaan lopettaa polttomoottoriautojen valmistus vuoteen 2040 mennessä. Yhtiö arvioi, että sille koituu 16 miljardin dollarin tappiot (noin 13,8 miljardia euroa) seuraavien kahden vuoden aikana sähköautostrategiansa uudistamisen seurauksena.

FT:n mukaan myös ainakin Mercedes-Benz, Ford, Stellantis ja Volvo Cars ovat höllentäneet täyssähköistymisen tavoitteitaan.

Luksusmerkkien joukossa BMW:n omistama Rolls-Royce on viimeisin suunnanmuuttaja: yhtiö ilmoitti vastikään jatkavansa bensiinimoottoriautojen valmistusta vuoden 2030 jälkeen.

Bentley, Lotus, Audi ja Porsche ovat jo aiemmin höllentäneet suunnitelmiaan siirtyä täysin tai 80-prosenttisesti sähköiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana, ja monet valmistajat ovat päättäneet jatkaa ladattavien hybridien tarjoamista mallistoissaan pidempään.

Volkswagenin omistama Lamborghini luopui hiljattain myös suunnitelmastaan tuoda markkinoille ensimmäinen täyssähköautonsa, Lanzador, vuoteen 2030 mennessä. Mallista tulee sen sijaan ladattava hybridi.

Ferrari puolitti viime vuonna asettamansa vuoden 2030 sähköautotuotantotavoitteensa, mutta etenee silti ensimmäisen täyssähkömallinsa kanssa.

Myös Volkswagenin omistama Bentley ilmoitti viime vuonna jatkavansa ladattavien hybridien myyntiä vuoden 2035 jälkeen ja luopui pelkkiin sähköautoihin tähtäävästä tavoitteestaan.

Donald Trumpin noustua Yhdysvaltain presidentiksi maan hallinto on lopettanut liittovaltion verotuet sähköautojen ostajilta, leikannut latausinfrastruktuuriin suunnattuja menoja ja lieventänyt ajoneuvojen päästötavoitteita. Myös EU on höllentänyt päästötavoitteitaan.

Financial Timesin laskelmien mukaan autonvalmistajien sähköautostrategioiden muutokset, esimerkiksi perutut automallit ja investointisuunnitelmat, ovat maksaneet globaalille autoteollisuudelle ainakin 75 miljardia dollaria (noin 65 miljardia euroa) viimeisen vuoden aikana.