Varsovassa järjestettiin lauantaina symbolinen ”kansanäänestys” Venäjän suurlähetystön siirtämisestä Puolan omistukseen, kertoo uutissivusto Ukrinform.

Tilaisuuteen osallistui useita tuhansia ukrainalaisia, puolalaisia ja muiden kansallisuuksien edustajia, jotka saapuivat tapahtumaan heiluttaen Ukrainan ja Puolan lippuja. Osallistujilla oli mukanaan julisteita, joihin oli kirjoitettu Venäjän hyökkäystä vastustavia sanomia.

Venäjän suurlähetystön ulkopuolelle pystytettiin vaaliuurna, ja ”vaalilautakunta” jakoi ”äänestyslippuja” vaaliuurnan vieressä olevalla pöydällä.

”Äänestyslippu” sisälsi kysymyksen: ”Tuetko osoitteessa Belwederska 49 sijaitsevan Venäjän federaation suurlähetystörakennuksen ja viereisen alueen liittämistä Puolaan ja niiden siirtämistä Puolan viranomaisille, jotta paikalle voitaisiin perustaa pysyvä Puolan ja Ukrainan yhteistyökeskus?”.

”Kansanäänestykseen” osallistui ”kansainvälisiä tarkkailijoita” muun muassa Italiasta ja Tshekin tasavallasta.

”Kansanäänestyksen” järjestäjät totesivat myöhemmin sarkastisesti, että äänestysprosentti oli 127 prosenttia.

– Tältä osin Puolan valtio saa nykyisten lakien mukaisesti oikeuden palauttaa Venäjän federaation entisen Puolan-suurlähetystön omaisuuden, yksi ”komission jäsenistä” totesi.

Toiminnan järjestäjät huomauttivat humoristisesti, että lauantain ”kansanäänestykseen” saapui enemmän ihmisiä kuin kaikkiin Ukrainan miehitetyillä alueilla pidettyihin Venäjän järjestämiin valheellisiin kansanäänestyksiin.

Venäjä liitti kuun vaihteessa laittomasti itseensä neljä Ukrainalle kuuluvaa aluetta (Donetsk, Luhansk, Zaporizzja ja Herson) valekansanäänestysten jälkeen. Kansainvälinen yhteisö on tuominnut laajalti sekä niin kutsutut kansanäänestykset että alueiden ”liittämisen” Venäjään.

Vuonna 2014 Venäjä ”liitti” Ukrainalle kuuluvan Krimin laittomasti itseensä.

