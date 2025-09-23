Verkkouutiset

Puolan ulkoministeriltä viesti Kremlille: Älkää valittako, jos koneenne ammutaan alas

Venäjän tekemiä ilmatilaloukkauksia käsiteltiin YK:n turvallisuusneuvostossa.
Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski on varoittanut YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa Venäjää. Hätäkokouksessa keskusteltiin Venäjän hävittäjien Viroon tekemää ilmatilaloukkausta. Venäjä on aiemmin loukannut drooneilla Puolan ilmatilaa.

– Jos ohjus tai lentokone tulee luvatta ilmatilaamme ja se ammutaan alas ja jäännökset putoavat Naton alueelle, älkää tulko tänne valittamaan siitä. Teitä on varoitettu, ulkoministeri sanoi venäläisille.

– Tiedämme, ettette välitä kansainvälisestä oikeudesta ja olette kykenemättömiä elämään rauhassa naapureidenne kanssa, Sikorski sanoi.

Puolan ulkoministeri ryöpytti venäläisiä ”hullusta nationalismista”. Sikorski lisäksi sanoi, että imperiumien aika on ohi, eikä Venäjä sellaiseksi enää nouse.

Myös Puolan pääministeri Donald Tusk on sanonut, että ilmatilaa loukkaavat koneet ammutaan alas.

– Haluan tehdä tämän täysin selväksi. Teemme päätöksen ampua alas ilman keskustelua lentävät objektit, jos ne loukkaavat aluettamme ja lentävät Puolan yläpuolella, Tusk on Politicon mukaan sanonut.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kirjoittaa X-palvelussa, että Puola asettaa selkeän rajan.

– Jos Venäjä loukkaa ilmatilaa, kone ammutaan alas. Selkeä, kova ja oikea viesti tässä tilanteessa. Tämän pitäisi olla myös Naton yhteinen linja, Vanhanen toteaa.

