Puolan ulkoministeriltä viesti Kremlille: Älkää valittako, jos koneenne ammutaan alas

Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski on varoittanut YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa Venäjää. Hätäkokouksessa keskusteltiin Venäjän hävittäjien Viroon tekemää ilmatilaloukkausta. Venäjä on aiemmin loukannut drooneilla Puolan ilmatilaa.
– Jos ohjus tai lentokone tulee luvatta ilmatilaamme ja se ammutaan alas ja jäännökset putoavat Naton alueelle, älkää tulko tänne valittamaan siitä. Teitä on varoitettu, ulkoministeri sanoi venäläisille.
– Tiedämme, ettette välitä kansainvälisestä oikeudesta ja olette kykenemättömiä elämään rauhassa naapureidenne kanssa, Sikorski sanoi.
Puolan ulkoministeri ryöpytti venäläisiä ”hullusta nationalismista”. Sikorski lisäksi sanoi, että imperiumien aika on ohi, eikä Venäjä sellaiseksi enää nouse.