Puolan ulkoministeriltä viesti Kremlille: Älkää valittako, jos koneenne ammutaan alas

Myös Puolan pääministeri Donald Tusk on sanonut, että ilmatilaa loukkaavat koneet ammutaan alas.

– Haluan tehdä tämän täysin selväksi. Teemme päätöksen ampua alas ilman keskustelua lentävät objektit, jos ne loukkaavat aluettamme ja lentävät Puolan yläpuolella, Tusk on Politicon mukaan sanonut.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen kirjoittaa X-palvelussa, että Puola asettaa selkeän rajan.

– Jos Venäjä loukkaa ilmatilaa, kone ammutaan alas. Selkeä, kova ja oikea viesti tässä tilanteessa. Tämän pitäisi olla myös Naton yhteinen linja, Vanhanen toteaa.

