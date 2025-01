Puolan metsässä lymyää Vladimir Putinin pahin pelko

Syvällä Pohjois-Puolan metsässä sijaitsee Venäjän diktaattori Vladimir Putinin pahin pelko, kertoo Svenska Dagbladet.

Kyseessä on Yhdysvaltain uusi ohjuspuolustustukikohta, jonka virallisia avajaisia vietettiin viime vuoden marraskuussa Puolan Redzikowossa.

Tukikohta on osa Naton ohjuskilpeä ja sinne on sijoitettu muun muassa Aegis Ashore -ohjuspuolustusjärjestelmä ja SM-3 -sarjan torjunta­ohjuksia, jotka on suunniteltu havaitsemaan, seuraamaan ja tuhoamaan lyhyen ja keskipitkän kantaman ballistisia ohjuksia.

Toinen Aegis Ashore -tukikohta sijaitsee Romanian Deveselussa. Lisäksi järjestelmään kuuluu kalustoa muun muassa Turkissa ja Espanjassa.

– Valvontaryhmä on aktiivinen 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, kertoo Yhdysvaltain laivaston TF 64 -joukkojen komentaja Mike Dwan Puolan tukikohdassa vierailleelle SvD:lle.

Esimerkiksi Ruotsiin ammuttava ohjus todennäköisesti ammuttaisiin alas Puolan Redzikowosta käsin.

– USA ei päätä mitä ammutaan alas, vaan Nato päättää, toteaa Dwan.

Rakennuksen käytävä on SvD:n mukaan koruton. Seinillä on lippuja, komentajien kuvia ja Euroopan kartta. Siinä Venäjää ei ole merkitty maana, vaan eri federaatioiden mukaan. Syytä tähän ei kerrota.

Valvomossa nuoret merijalkaväen sotilaat istuvat noin kymmenen tietokoneen edessä. Kaksiulotteinen grafiikka antaa tilannekuvaa.

– Yhdysvallat on vastuussa tukikohdasta ja ohjuksista, laitteista, polttoaineesta ja henkilökunnasta. Auktoriteetti on kuitenkin Natolla, sanoo komentaja Dwan.

Venäjä on toistuvasti uhannut tuhoavansa Puolan Redzikowon tukikohdan. Dwan kertoo olevansa tietoinen uhasta.

– Joka tapauksessa se ei vaikuta toimintaamme. Työmme on harjoitella ja varmistaa 360 asteen puolustus, hän toteaa.