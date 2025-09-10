Puolan media: Nato aktivoi neljännen artiklan

Nato aktivoi neljännen artiklan Venäjän lähetettyä runsaasti hyökkäysdroneja Puolaan.

Asiasta kertoo Puolan hallituksen tiedottaja Adam Szłapka puolalaiselle Polsatille. Naton peruskirjan neljäs artikla tarkoittaa Nato-maiden kesken järjestettäviä konsultaatioita ja neuvotteluja, joita voidaan käydä kun jonkin jäsenmaan alueellinen koskemattomuus, poliittinen riippumattomuus tai turvallisuus on uhattuna.

Artikla neljä on kuuluisaa yhteistä puolustusta painottavaa viitosartiklaa kevyempi keino saada mahdollista tukea liittolaisilta. Se tarkoittaa, että Nato-maat keskustelevat ja osoittavat yhteisesti poliittisen tukensa uhkan kohteeksi joutuneelle maalle. Neljäs artikla ei rajaa pois sitä, että maat voivat myös keskustella mahdollisista toimista ja avusta, jos uhan kohteeksi joutunut maa sellaista toivoo.

Neljännen artiklan aktivoimista pyysi pääministeri Donald Tusk keskiviikkona aamupäivästä sen jälkeen, kun Puolan ilmatorjunta oli tunnistanut ainakin seitsemän venäläisvalmisteista dronea ilmatilassaan ja ampunut osan niistä alas.

Iltapäivällä Puolan hallituksen tiedottaja Szłapka sanoi Polsatille, että Nato-maiden väliset konsultaatiot on jo käynnistetty.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Nato-maiden edustajien tavanneen aamulla ja keskustelleen Puolan pyynnöstä aloittaa Naton perussopimuksen artikla 4:ään liittyvät konsultaatiot. Rutte ei alkuiltapäivästä vielä vahvistanut, että Nato aktivoisi neljännen artiklan. Hän kertoi, että liiton jäsenmaat ovat ilmaisseet solidaarisuutta Puolaa kohtaan ja tuominneet Venäjän holtittoman käytöksen.

— On selvää, että viime yön loukkaukset eivät olleet yksittäistapaus. Mutta uskon, että yö osoitti että kykenemme puolustamaan jokaista tuumaa Naton alueesta ja tottakai myös Naton ilmatilaa, Rutte sanoi.