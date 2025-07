Puola saanut kiinni jo yli 30 sabotaasista: Yksi tuli Kolumbiasta

Puolan viranomaiset ovat saaneet kiinni yhteensä 32 ihmistä Venäjän tiedustelupalveluiden tilaamista sabotaasi-iskuista, sanoi pääministeri Donald Tusk tiistaina.

Epäiltyjen ja syytettyjen joukossa on Puolan, Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Kolumbian kansalaisia. Yksi henkilö on jo tuomittu, kun taas toiset ovat edelleen vangittuina odottamassa oikeudenkäyntiä. Yksi iskuja koordinoinut ihminenkin on saatu kiinni toisessa maassa ja luovutettu Puolaan.

— Jokainen, joka horjuttaa Puolan valtiota tai yrittää horjuttaa tilannetta rajoilla, auttaa suoraan tai epäsuorasti Venäjän palveluja, ja siksi toimimme armottomasti, Tusk sanoi lehdistötilaisuudessa.

Pääministerin ilmoitus seurasi sen jälkeen, kun Puolan turvallisuuspalvelu oli kertonut että Tšekin tasavallassa kiinni jäänyt mies oli sytyttänyt kaksi rakennustarvikevarastoa Puolassa toukokuussa 2024. Puolan turvallisuuspalvelun mukaan tämä 27-vuotias Kolumbian kansalainen toimi Venäjän tiedustelun ohjauksessa. Myöhemmin mies matkusti Tšekkiin, jossa hänet pidätettiin ja vangittiin hänen sytytettyään linja-autoaseman palamaan ja suunniteltuaan seuraavaksi hyökkäystä ostoskeskukseen. Tšekkiläinen tuomioistuin tuomitsi hänet kesäkuussa kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen hänen tunnustettuaan syyllisyytensä.

Viranomaiset uskovat, että kolumbialainen mies oli osa laajempaa venäläistä operaatiota, jonka tarkoituksena on rekrytoida Telegram-viestisovelluksen kautta latinalaisamerikkalaista alkuperää olevia henkilöitä, varsinkin sellaisia joilla on sotilaskokemusta. Rekrytoitujen väitetään saaneen tehtäväkseen tiedustella kohteita, sytyttää tulipaloja ja kuvata tuhoa Venäjän valtion tukemia disinformaatiokampanjoita varten. Puolan turvallisuuspalvelu huomautti, että Venäjä hyödyntää tässä eräille latinalaisen Amerikan maille EU-alueelle myönnettyä viisumivapautta.

Yhdessä tällaisessa kampanjassa väitettiin virheellisesti, että Radomissa sijaitseva logistiikkakeskus, jota käytettiin Ukrainan sotilasavun varastointiin, olisi tuhoutunut tulipalossa.

Puolasta on tullut yhä useammin kohde Venäjän hybridisodankäynnin toimille. Aiemmin tänä vuonna Puola määräsi suljettavaksi Venäjän konsulaatin Krakovassa yhdistettyään Venäjän tiedustelun vuonna 2023 syttyneeseen tulipaloon, joka tuhosi suuren ostoskeskuksen pääkaupunki Varsovassa.

Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust on perustanut tutkintatiimin, johon osallistuu viranomaisia ainakin Puolasta, Romaniasta, Tšekistä ja Liettuasta. Eurojust koordinoi viranomaisten kansainvälistä yhteistyötä, kun he selvittävät Venäjän tiedustelun harjoittamaa ”kertakäyttöterroristien” värväystä.

Viime vuonna virolaiset toimittajat onnistuivat löytämään Venäjän tiedustelun värvääjän eräältä Telegramin sotaa käsittelevältä kanavalta ja ryhtyivät keskustelemaan tämän kanssa peitehenkilöyden turvin.

Aluksi värvääjää kiinnosti, oliko värvättävällä aiempaa kokemusta rikoksista. Värvääjä kertoi että heitä kiinnostavat sotilaalliset kohteet ja sotavarusteet. Toimittaja sai myös täytettäväkseen lomakkeen, jossa haluttiin tarkempia tietoja asepalveluksesta, sotilaallisesta kokemuksesta ja aseidenkäyttötaidoista. Toimittajan esittämälle hahmolle ehdotettiin, että hän tekisi kokeeksi polttopullon, heittäisi sen metsään ja lähettäisi värvääjälle asiasta videon.

