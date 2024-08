Puola perustaa ukrainalaisen legioonan

Puola ja Ukraina ovat sopineet muodostavansa ja kouluttavansa yhdessä uuden ukrainalaisprikaatin Puolassa, kertoo Kyiv Independent. Puolassa asuu vähintään 5,4 miljoonaa ukrainalaista. Tarkoituksena on saada värvättyä osa Puolassa ja muualla EU-maissa elävistä ukrainalaismiehistä.

Ukrainan legioonaksi nimetty hanke on keskeinen osa Puolan pääministerin Donald Tuskin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin 8. heinäkuuta allekirjoittamaa kahdenvälistä turvallisuussopimusta. Koulutuksen jälkeen legioona lähetetään taistelemaan venäläistä maahantunkeutujaa vastaan.

– Ukrainan legioona koulutetaan Puolassa ja varustetaan kumppaneidemme avulla. Jokainen Ukrainan kansalainen, joka haluaa liittyä legioonaan, voi allekirjoittaa sopimuksen Ukrainan asevoimien kanssa, sanoi Zelenskyi Tusk vierellään.

Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan legioona voisi oikein toteutuessaan täydentää merkittävästi miespulasta kärsivää Ukrainan armeijaa. Se voisi myös rohkaista muita Euroopan maita tukemaan hanketta tai järjestämään omia kansallisia sotilaskoulutusohjelmiaan ukrainalaismiehille.

Puolalla on kokemusta ukrainalaisten kouluttamisesta

BBC arvioi marraskuussa 2023 noin 650 000 asevelvollisen miehen poistuneen Ukrainasta Euroopan unionin alueelle Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Puola on Ukrainan läheisimpiä liittolaisia, joka on kahden ja puolen vuoden aikana kouluttanut jo yli 20 000 ukrainalaissotilasta. Puolan puolustusministeriön mukaan legioonan koulutuksessa hyödynnetään Puolan kokemusta EU:n Ukrainan koulutustehtävästä EUMAM.

Entisen Yhdysvaltain Puolan-sotilasasiamiehen, eversti evp. Ray Wojcikin mukaan Puola on ainoa Natossa oleva entinen Varsovan liiton maa, joka kykenee kouluttamaan suuria joukko-osastoja, kuten prikaateja ja divisioonia.

Zelenskyin mukaan legioona muodostetaan aiemmin vuonna 2009 alueellista sotilasyhteistyötä varten muodostetun liettualais-puolalais-ukrainalaisen prikaatin pohjalta.

Ukrainan legioonan tarkkaa kokoa tai värväysprosessia ei ole vielä julkistettu, mutta Puolan ulkoministeri Radosław Sikorski on aiemmin sanonut, että useampi tuhat Puolan ukrainalaista on pannut nimensä kirjaan värväytyäkseen. Ukrainan Puolan-diplomaattilähteiden mukaan useampi sata ukrainalaista on ilmoittanut haluavansa liittyä juuri Ukrainan legioonaan.

Ukrainalainen sotilaskoulutus ”ei ihanteellista”

Rochan-yhtiön analyytikko Konrad Muzykan mukaan legioonan perustaminen viittaa siihen, että ukrainalaisviranomaiset ovat päättäneet valita ”hyväntahtoisemman ja rohkaisevamman” lähestymistavan miespulan ratkaisuun.

Legioona lupaa tuleville taistelijoilleen korkealaatuisen, läntisiä mittapuita vastaavan koulutuksen ja luvan palata kotiinsa muualle Eurooppaan rintamajakson jälkeen. Muuten Ukraina on sotatilalain perusteella kieltänyt asevelvollisuusikäsiä 18-60-vuotiaita miehiä poistumaan maasta tietyin poikkeuksin.

Muzykan mukaan lupaus laadukkaasta koulutuksesta on erittäin houkutteleva, koska ukrainalainen sotilaskoulutus ei ole laadultaan ja kestoltaan ”ihanteellista”,

– [Ukrainalla] on tiettyjä puutteita, mitä tulee enemmän erikoistuneeseen koulutukseen ja yhteistoiminnan harjoitteluun prikaatitasolla, huomauttaa Muzyka.

Esimerkiksi 15. heinäkuuta Zelenskyi sanoi, ettei Ukrainalla ole riittävästi tiloja tuoreimmassa liikekannallepanossa koottujen miesten kouluttamiseksi.

Ukrainalaiskoulutusta kohtaan tunteman epäluottamuksensa ilmaisi Kyiv Independentille myös eräs vuodesta 2019 lähtien Slovakiassa asunut ukrainalainen Oleh Tšerkašyn, joka ilmoitti aikovansa liittyä Ukrainan legioonan välttääkseen ”häpeän tunteen”.

Hän ilmaisi toivovansa eurooppalaisten kouluttajien ”lisäävän tehokkuutta ja vähentävän mahdollisia tappioita”.

– Uskon, ettei näihin seikkoihin ole kiinnitetty riittävästi huomiota Ukrainassa, sanoi Tšerkašyn vihjaten, että Ukraina asettaa tällä hetkellä ensisijaiseksi koulutettavien joukkojen määrän laadun sijaan.

Uuden legioonan etuoikeudet voisivat herättää närää

Muzykan mukaan legioonalaiset saavat todennäköisesti 4–5 kuukauden peruskoulutus-, erikoistumis- ja yhteistoimintakoulutuksen. Yksikön saapuessa taistelukentälle ”tulisi sillä olla pienempi tappioprosentti ja suurempi taistelutehokkuus”.

Muzyka kuitenkin epäilee, onko Puolalla mahdollisuuksia varustaa prikaatia mekanisoidun tai moottoroidun tasolle jo aiemmin Ukrainaan lähetetyn kalustoavun takia. Wojcikin mukaan Saksa voisi mahdollisesti avustaa Puolaa legioonan koulutuksessa ja varustamisessa.

Tšekin viranomaiset ovat ilmoittaneet pohtivansa oman ukrainalaislegioonansa perustamista tai tšekkikouluttajien lähettämistä Puolaan auttamaan legioonalaisten koulutuksessa.

Mahdollisena ongelmana Muzyka mainitsee myös, että jännitteitä voi aiheuttaa Ukrainan legioonan etuoikeutettu asema suhteessa muihin ukrainalaissotilaisiin. Hänen mukaansa legioonalaisten kierrättäminen takaisin Puolaan saattaisi vaikuttaa negatiivisesti muiden ukrainalaisjoukkojen moraaliin. Muita ukrainalaisjoukkoja ei ole vaihdettu rintamalta kuukausiin tai joissain tapauksissa jopa vuosiin.

Haasteistaan huolimatta eversti Wojcik uskoo, että onnistuessaan Ukrainan legioona voisi olla merkittävä tuki Ukrainan puolustukselle.

– Mikään ei ole pelinratkaisija. Tässä ei yritä koota 100 000 ulkomailla asuvaa ukrainalaista. Mutta jos kourallinen tällaisia prikaateja voitaisiin muodostaa lännessä, keventäisi se hieman taakkaa koti-Ukrainan hartioilta, toteaa Wojcik.