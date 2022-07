Puola ostaa Etelä-Koreasta lähes 600 tankkia

Etelä-Korean media kertoo, että Puola on ostamassa ainakin 580 eteläkorealaista K2 Black Panther-panssarivaunua ja 48 FA-50-hävittäjää. Puolan on tarkoitus vahvistaa sopimus heinäkuun lopussa.

K2 on täysin korealainen vaunu, jonka kehitystyö alkoi 1990-luvun puolivälissä. Sen massatuotanto alkoi vuonna 2013.

Nykyään K2 on Etelä-Korean eli Korean tasavallan armeijan taistelupanssarivaunu ja tulevaisuudessa myös Puolan. Vaunussa on 120 millimetrin tykki ja kehittynyt korealaistekniikka, ja se on 8,5 miljoonan dollarin kappalehinnallaan maailman kallein panssarivaunu.

Sopimuksen mukaan Hyundai Rotem toimittaa Puolalle 180 Korean tasavallan armeijan K2-panssarivaunua 7,6 miljoonan dollarin kappalehintaan.

Lisäksi tarkoituksena on toimittaa yhteistuotantona 400 K2-vaunua Puolaan vuoteen 2030 mennessä. Näistä tulee todennäköisesti erityisesti Puolalle valmistettuja K2PL-vaunuja. Koko toimituksen arvo on 4,7 miljardia dollaria.

Puola myös ostaa Korean ilmailuteollisuudelta (Korea Aerospace Industries) 48 FA-50 hävittäjää. Puolan on tarkoitus heti kaupan solmimisen myötä saada tämän vuoden aikana Etelä-Korean ilmavoimien 20 FA-50 hävittäjästä kahdeksan.

Yhdessä panssarivaunujen kanssa nostaa tämä asekauppasopimuksen arvoksi 7,3 miljardia dollaria.

Lisäksi Puola on hankkimassa 670 Redback-rynnäkköpanssarivaunua ja itseliikkuvia K9-haupitseja, joita myös Suomen puolustusvoimilla on, sekä KM-SAM Block 2-ilmatorjuntajärjestelmiä. Näin vientisopimuksen hinta nousee yli 10 miljardin dollarin.

Puola investoi radikaalisti puolustusvoimiinsa

Puola pyrkii Keski-Euroopan suurimmaksi sotilasvallaksi. Se on myös ollut merkittävin yksittäinen Ukrainan tukija tämän puolustussodassa Venäjää vastaan.

Venäjällä taas on milloin missäkin yhteydessä uhottu maan armeijan marssivan Varsovaan, myös viime aikoina, kuten Verkkouutiset on kertonut.

Heinäkuussa 2021 Puolan hallitus ilmoitti panostavansa ”radikaalisti” maanpuolustukseen ja kaksinkertaistavansa maan armeijan miesvahvuuden peräti 300 000 sotilaaseen.

Tällä hetkellä maan asevoimien vahvuus yhdessä vuonna 2017 perustettujen aluepuolustusjoukkojen kanssa on noin 150 000.

Huhtikuussa 2022 Puola tilasi 250 amerikkalaista M1A2 Abrams SEPv3-panssarivaunua, jotka on tarkoitus toimittaa vuosina 2025–2026. Kauppahinta on noin 5 miljardia euroa.

Heinäkuun 2022 alussa Puolan kerrottiin ostavan vielä 116 amerikkalaista käytettyä Abrams-vaunua Ukrainaan lähettämänsä 240 neuvostovalmisteisen T72-vaunun tilalle.

Puola on Suomen tapaan käyttänyt tähän mennessä saksalaisia Leopard-vaunuja taistelupanssarivaununaan.

Naton jäsenmaista Puola panostaa eniten asevoimiinsa. Sen puolustusmenojen suhde bruttokansantuotteeseen on 2,2 prosenttia ja tämä on tarkoitus korottaa vuoteen 2026 mennessä 2,5 prosenttiin.

Vuonna 2022 Puolan sotilasbudjetin koko on 57,7 miljardia zlotya eli 12,5 miljardia euroa muodostaen 12 prosenttia maan koko budjetista.