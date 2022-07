”Jos Amerikka antaa Ukrainalle 300 kilometriä lentäviä ohjuksia, marssimme Varsovaan”

Venäjän valtionmediassa ykköskanavan Prjamo Efir-ohjelmassa fantasioitiin jälleen ukrainanjuutalaisen presidentin Volodymyr Zelenskyin johtaman ”natsivaltion” johdon ja parlamentin tuhoamisella.

– Zelenskyi ei tule koskaan näyttämään antautumisen merkkejä. Sen verran on jo selvää. Meidän tulisi vakavasti pohtia vakavasti tämän maan natsijohdon likvidoimista, ei vain Zelenskyin ja hänen lähipiirinsä vaan myös Verhovna Radan ja koko tämä hallituksen, joka toteuttaa totaalista oman kansansa kansanmurhaa, uhosi politiikan tutkijana esitelty Mihail Markelov.

Markelov on entinen duuman edustaja, joka toimii Kremlin uskollisena propagandistina ja valtapuolue Yhtenäisen Venäjän neuvonantajana.

Vuosituhannen alussa Markelov venäläisnationalisti, mutta alkoi sitten kutsua aatetovereitaan natseiksi. Presidentinhallintoa lähellä olleet venäläisnationalistit murhasivat hänen veljensä ihmisoikeusasianajaja Stanislav Markelovin vuonna 2009.

Liityttyään valtapuolue Yhtenäiseen Venäjään vuonna 2010 Markelov kääntyi fanaattisen uskolliseksi Kremlille, alkoi vainota Venäjän oppositiota ja näkee natseja nyt vain Ukrainassa. Samalla hän on muuttanut näkemyksensä siitä, ketkä olivat syyllisiä hänen veljensä murhaan.

Markelovin mukaan Venäjän tulisi jahdata ja tuhota Ukrainan ”natsirikolliset”, kuten Israel on maailmalla tuhonnut terroristit.

– On hyödytöntä asettaa heitä oikeuden eteen ja jahdata heitä ympäri Ukrainaa. Meidän tavoitteemme on vapauttaa tämä alue natseista ja luoda normaali, rauhallinen elämä siellä. Tänä päivänä kukaan ei taistele Ukrainan puolesta, sellaisia ihmisiä ei ole, koska jopa yksinkertaisimmat ihmiset näkevät, että tuollainen hajonnut valtio, jolla on epäpätevä hallinto.

Tähän väliin ropagandaohjelman juontaja Olga Skabejeva totesi huutaen ”ei huolta, panemme sen kokoon” ja lopulta yhdessä todettiin, että osalla ukrainalaista pitää antaa lääketieteellisestä apua ja ”loput asukoon Puolassa”.

Tämän jälkeen Skabejeva väitti, että vaikka Vladimir Putin osoitti 24. helmikuuta pitämänsä sodanjulistuspuheensa kaikille ukrainalaisille ”oli meidän alkuperäinen tavoitteemme ainoastaan vapauttaa Donbas ja sen asukkaat natsien ikeestä”.

– Mutta jos Yhdysvallat toimittaa 300 kilometrin kantaman omaavia ohjuksia, emme voi silloin pysähtyä lainkaan, vaan jatkamme suoraan Varsovaan.