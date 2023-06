Puola myy Ukrainalle 250 kilometriin ulottuvaa risteilyohjusten järjestelmää

Ukrainan asevoimat saattaa saada uuden meritorjuntaohjusjärjestelmän. Puolalainen Defence24.pl raportoi lähteisiinsä nojaten, että Ukraina neuvottelee Puolan kanssa NSM-rannikkopuolustusjärjestelmän hankinnasta.

Alustavia neuvotteluja on käyty ainakin yhden ohjuspatterin, mutta mahdollisesti jopa kokonaisen patteriston ostamisesta. Puolan merivoimien meritorjuntaohjusyksiköllä on käytössä vain kaksi NSM-patteristoa. Kummassakin on kaksi patteria. Yhteen patteriin kuuluu kolme Jelcz-kuorma-auton lavetilla olevaa laukaisualustaa, joissa jokaisessa on neljä ohjusta, PIT-RADWAR:in TRS-15C- maalinetsintä- ja maalinseurantatutka sekä kolme tulenkäyttö- ja johtamisyksikköä ajoneuvoissa. Patteristossa on logistiikka-ajoneuvoineen yhteensä 23 ajoneuvoa.

Järjestelmän ohjus on norjalaisen Kongsbergin valmistama Naval Strike Missile. Sen merkittävä etu Ukrainan kannalta on siinä, että se soveltuu Mustallamerellä seilaavien pintamaalien lisäksi myös maamaaleja vastaan vähintään 180:n mutta jopa 250 kilometrin etäisyydelle. Sen lentoreitti voidaan ohjata ennakkoon tarkasti reittipisteitä myöten parhaiten välttämään vihollisen ilmapuolustus. Ohjus suunnistaa inertian avulla, mutta tarkistaa sijaintinsa ajoittain GPS-satelliiteista. Sen lisäksi ohjuksessa on maaston ääriviivakarttaa korkeusmittariin vertaava TERCOM-navigointijärjestelmä, jonka avulla se lentää maastoa myötäillen.

Ohjuksen maalintunnistusjärjestelmään ohjelmoidaan maalin infrapunajälki, jota ohjus vertaa sen hakupään tuottamaan kuvaan. NSM-ohjuksen hakupää ei säteile, ja ohjuksen rungossa on käytetty komposiitteja ja tutkasäteilyä absorboivia pintamateriaaleja, jotka yhdessä matalan lentoradan kanssa tekevät siitä vaikeasti havaittavan. Lisäksi ohjuksen liikehtiminen lisääntyy lähellä sen maalia. NSM:n myötä Ukraina saisi toisenkin eurooppalaisen pitkän matkan risteilyohjusjärjestelmän Storm Shadow’n lisäksi. NSM on lähes neljä metriä pitkä ja painaa reilut 400 kilogrammaa, josta tunkeutumiskykyisen taistelukärjen osuus on 120 kiloa. Ohjuksen moottorina on ranskalainen TRI-40, joka painaa 44 kilogrammaa ja tuottaa 3,3 kilonewtonin työntövoiman. Se kiihdyttää ohjuksen 0,9- kertaiseen äänennopeuteen.

Puolan ensimmäisen NSM-patteriston hintaa ei julkistettu, mutta toinen, vuonna 2014 tilattu patteristo maksoi 800 miljoonaa zlotyä, joka vastaisi nykyään noin 280:tä miljoonaa euroa. Puolan tiedetään olevan tilaamassa Kongsbergilta ilmoittamattoman määrän uusia järjestelmiä noin 670 miljoonalla eurolla.

Hinnat ovat laskeneet: Romania tilasi vuonna 2021 kaksi NSM-patteristoa noin 275 miljoonalla eurolla ja Latvia yhden patteriston noin 100 miljoonalla eurolla. Mikä olisi käytettyjen puolalaisten patterien hinta Ukrainalle, on arvoitus, mutta tuskin ainakaan yli 100 miljoonaa euroa. Yhden ohjuksen hinta on noin kaksi miljoonaa euroa.

TRS-15 -maalinetsintä- ja -seurantatutka. https://en.pitradwar.com/