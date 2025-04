Puola haluaa alueensa vahvimmat asevoimat

Puolan pääministeri Donald Tusk julkisti perjantaina maansa uuden kansallisen doktriinin, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Puolan armeija ja talous ovat nyt ja tulevaisuudessa alueen vahvimmat. Tusk kertoi asiasta Puolan ensimmäisen kuninkaan Boleslaw Urhean kruunajaisten tuhatvuotisjuhlallisuuksien yhteydessä Gnieznossa.

– Asettaessaan kruunun päähänsä Boleslaw Urhea ilmoitti Puolan kuningaskunnan olevan osa länttä – läntistä poliittista yhteisöä, arvoyhteisöä ja uskonnollista yhteisöä, uutissivusto Notes from Poland (NfP) raportoi Tuskin sanoneen.

Puolan sitoutumista länteen pyritään hänen mukaansa yhä kyseenalaistamaan, ja siksi se vaatii jatkuvia ponnisteluja. Kyse on poliittisesta valinnasta idän ja lännen välillä, hän totesi.

Maan uusi kansallinen doktriini, niin sanottu Piastin doktriini, tiivistyy Tuskin mukaan kolmeen tavoitteeseen: Puolalla on oltava alueen vahvin armeija, alueen vahvin talous ja vahva asema Euroopan unionissa.

Sitä, kuinka tavoitteiden toteutumista tarkkaan ottaen mitataan, Tusk ei Gnieznossa määritellyt. Puolalla on kuitenkin jo nyt Naton kolmanneksi suurin armeija heti Yhdysvaltojen ja Turkin jälkeen. Maan puolustusbudjetti suhteutettuna väkilukuun on NfP:n mukaan liittokunnan suurin, ja se on investoinut viime vuosina erittäin voimakkaasti asejärjestelmiensä modernisointiin.

Puolan bruttokansantuote nousee Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteen mukaan tänä vuonna 980 miljardiin dollariin eli kahdeksannelle sijalle Euroopassa. Puolan bkt on kasvanut alueen muita maita nopeammin sen tultua vuonna 2004 EU:n jäseneksi.

– Kun tarkastellaan kehitysvauhtiamme, muutaman vuoden kuluttua tavoitamme suurimmat taloudet, kuten Saksan ja Japanin. Olemme enää askeleen päässä siitä, Tusk ilmoitti.