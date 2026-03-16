Punavihreiden puolueiden sisäinen kamppailu kiristyy

Kärkipuoleiden kamppailu tulee kiristymään huomattavasti ennen huhtikuussa 2027 pidettäviä eduskuntavaaleja, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja ennakoi.

Oppositiopuolue SDP:n kannatus oli tuoreimmassa Ylen kannatusmittauksessa 25 prosenttia, kokoomuksen 17,9 prosenttia ja perussuomalaisten 14,9 prosenttia. Keskustaa sanoi äänestävänsä 13,2 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus kasvoi 1,6 prosenttiyksikköä ja keskustan vajosi 1,1 prosenttiyksikköä.

– On hyvin todennäköistä, että SDP:n kannatus ei tule pysymään näissä lukemissa, kun vaaleja lähestytään. Tästä on lukuisia esimerkkejä. Isokin gallup-kannatus on sulanut kohtuullisen vaatimattomaksi voitoksi siinä vaiheessa, kun mennään uurnille, Tuomo Turja sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Tutkimusjohtajan mukaan taustalla on muun muassa se, että erot usein kaventuvat ihmisten kiinnittäessä enemmän huomiota vaaleihin. Osa ei yksinkertaisesti lähde äänestämään.

SDP on saanut viime aikoina kyselyissä kannatusta erityisesti nukkuvien puolueelta eli sellaisilta suomalaisilta, jotka eivät äänestäneet viime eduskuntavaaleissa vuonna 2023.

– On hyvin todennäköistä, että heistä valtaosa ei sitten kuitenkaan lähde uurnille, vaikka gallupeissa sanoisivatkin äänestävänsä jotakin, Turja toteaa.

Talouden ja työllisyyden kaltaisten perinteisten aiheiden voi olettaa nousevan vahvasti esiin vaaliväittelyissä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne huolettaa monia yleisten taloushaasteiden vuoksi.

Turjan mukaan on kiinnostavaa seurata, missä määrin tekoäly ja uuden teknologian aiheuttama teollinen vallankumous tulee näkymään vaalikeskusteluissa.

– Uskoisin, että siinä vaiheessa kun vaalit käydään, niin meillä on useampi puolue nipussa suurin piirtein samoissa kannatusluvuissa, tutkimusjohtaja ennakoi.

Eduskuntavaaleissa tullaan näkemään kiinnostavia taistelupareja, kuten perussuomalaiset ja keskusta. Puolueiden kannattajakunnissa on nähty kyselyissä selvää liikettä. Punavihreiden välillä käydään samalla kamppailua, jossa ainakin toistaiseksi vasemmistoliitto on vahvoilla.

– Vasemmistoliitto ja vihreät kamppailevat hyvin paljon samoista äänistä, eli heillä on hyvin samankaltainen kannattajaprofiili, Tuomo Turja huomauttaa.