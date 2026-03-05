PS:n kannatus nousi Ylen gallupissa

SDP jatkaa yhä suosituimpana ja sen kannatus pysyi muuttumattomana 25,0 prosentissa Ylen maaliskuun mittauksessa.

Toisella sijalla olevan kokoomuksen kannatus laski helmikuusta 0,9 prosenttiyksikköä 17,9 prosenttiin.

Isoin käänne on tapahtunut perussuomalaisten kannatuksessa, joka nousi 1,6 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Perussuomalaiset ohitti keskustan, jonka kannatus kyykkäsi 1,1 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatus on 13,2 prosenttia.

Eduskuntavaaleihin on 13 kuukautta aikaa.

– En nyt alkaisi vielä mitalisijoja jakamaan näiden lukujen perusteella, toteaa kannatusmittauksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Puoluekannatus, maaliskuu 2026

SDP 25,0 (-)

Kok 17,9 (-0,9)

PS 14,9 (+1,6)

Kesk 13,2 (-1,1)

Vas 11,0 (-0,1)

Vihr 8,2 (+0,3)

RKP 3,4 (-0,4)

KD 3,3 (-0,1)

Liik 1,0 (-)

muut 2,1 (+0,7)

Taloustutkimus haastatteli 2 402 ihmistä. Puoluekantansa kertoi 1 771 henkilöä (73,7 %). Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa 9.2.–3.3.2026. Haastattelujen kohderyhmänä oli Suomen yli 18-vuotias väestö, pois lukien Ahvenanmaa. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.