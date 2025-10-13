Verkkouutiset

Äänestystulos eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 10. lokakuuta 2025. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen lainvalmisteluehdotuksen Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksestä äänin 95 - 85. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

PS:n edustajat ajautuivat sanaharkkaan, esillä viittaus talvisotaan

Mikko Polvisen perustelut poiketa ryhmäkurista hermostuttivat Rami Lehtisen.
Perussuomalaisten kansanedustajat Mikko Polvinen ja Rami Lehtinen ottivat sanallisesti yhteen sosiaalisessa mediassa viikonloppuna.

Sanaharkka sai alkunsa Oulaskankaan yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta olleen kansalaisaloitteen käsittelystä. Polvinen äänesti yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta vastoin PS:n ryhmäkantaa.

– Oulaskankaan perusterveydenhuollon yöpäivystyksen osalta taistelu käytiin yön tunneista saada apua ja hoivaa. Itselleni se oli myös raja, mihin asettui maaseudun puolustamisen ehdoton etulinja, Polvinen perusteli ratkaisuaan julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Päätös asettua kansalaisaloitteen puolelle ei ollut Polvisen mukaan vaikea.

– Tämä maa nousee sillä, että tuo talvisodan henki elää kaikessa mitä tehdään, Polvinen jatkoi.

Talvisodan henkeen viittaaminen sai Polvisen puoluetoverin, Rami Lehtisen hermostumaan. Lehtinen äänesti kansalaisaloitetta vastaan PS:n ryhmäkannan mukaisesti.

– Talvisodan henki toimii myös valtakunnanpolitiikassa. Vaihtoehtoina on seistä etulinjassa vaikeissakin päätöksissä tai ampua omia selkään ja vaihtaa poliittisen vastustajan etulinjaan.

– Toivottavasti löydät Mikko poliittisen ryhmän, jonka toimintaan voit sitoutua ja joka isänmaan tulevaisuuden kohtalonkysymyksissä (turvallisuus, talous ja maahanmuutto) kokonaisuutena vastaa paremmin omia arvojasi.

Polvinen koki Lehtisen kommentit niin, että hänet halutaan pois eduskuntaryhmästä. Lehtinen kiisti tämän ja tarkensi kyseessä olevan hänen henkilökohtainen näkemyksensä.

Eduskunta käsitteli perjantaina kansalaisaloitetta, jossa vaadittiin yöpäivystyksen palauttamista Oulaskankaan sairaalaan. Aloite hylättiin.

