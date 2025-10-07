PS:n edustaja: Ruotsin turvauhkat ovat saapuneet Suomeen

Perussuomalaisten mukaan Suomen sisäisen turvallisuuden politiikan tärkeimpänä päämääränä on varmistaa, että Suomi säilyy luottamuksen yhteiskuntana, jossa turvallisuus ja oikeudenmukaisuus toteutuvat kaikissa oloissa.

Eduskunnassa käytiin tiistaina lähetekeskustelu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta. Selonteossa kuvataan hallitusohjelman pohjalta sisäisen turvallisuuden toimintaympäristöä, sen muutosta ja politiikan painopisteitä.

Kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Rami Lehtinen totesi PS:n ryhmäpuheessa, että ilman sisäistä turvallisuutta ei ole luottamusta eikä toimivaa oikeusvaltiota. Hänen mukaansa on tärkeää varmistaa viranomaisten riittävät voimavarat ja valtuudet eri turvallisuusuhkien torjumiseksi.

– Meidän on edelleen huolehdittava siitä, että vakavalle nuoriso- ja jengirikollisuudelle ei anneta kasvusijaa, järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjuntaan panostetaan, väkivaltaisten ääriliikkeiden ja terrorismin uhka hallitaan, laitonta sekä haitallista maahantuloa torjutaan tehokkaasti ja varaudutaan laajamittaiseen maahantulon uhkaan sekä hybridivaikuttamiseen koko maan alueella, Lehtinen totesi.

– Lisäksi suojaamme suomalaista luottamusyhteiskuntaa vihamieliseltä informaatiovaikuttamiselta, torjumme vieraan vallan vakoilutoiminnan uhat, turvaamme kriittisen infrastruktuurin ja suojaamme tehokkaasti siviiliväestöä laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lehtinen nosti esiin Ruotsin varoittavana esimerkkinä.

– Perussuomalaiset ovat vaatineet pitkään toimenpiteitä, mutta meitä ei haluttu kuunnella. Ehkä totuus oli silloin liian epämukava, tai todellisuus ei sopinut aikansa trendeihin ja iskulauseisiin. Nyt todellisuus on saapunut myös Suomeen, ja turvallisuutta uhkaavat ilmiöt ovat moninaistuneet. Valitettavasti liian monet näistä ongelmista ovat itseaiheutettuja, kansanedustaja sanoi.

Poliisi on tunnistanut Suomessa noin kymmenkunta katujengiä, joiden väkivaltaiset yhteenotot ovat lisääntyneet. Rami Lehtisen mukaan edellisten hallitusten aikana on syntynyt alueita, joissa suomalaisen yhteiskunnan arki ei enää näytä suomalaiselta.

– Maahamme on juurtunut vakavaa nuoriso- ja katujengirikollisuutta sekä kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Rajoillamme nähdään hybridivaikuttamista, jossa välineellistettyjä siirtolaismassoja käytetään yhteiskuntarauhamme horjuttamiseksi, Lehtinen sanoi.