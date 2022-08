PS esittää päästökauppaa tauolle ja turvetta takaisin

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan monien perheiden sähkölaskut uhkaavat nousta useita tuhansia euroja vuodessa.

– Millä pieni- ja keskituloinen palkansaaja maksaa lisää tuhansia euroja sähkölaskua vuodessa, samaan aikaan kun kaikki muukin, kuten liikkuminen ja ruoka ja asuntolainat, maksavat yhä enemmän, Purra kysyy.

– Hallituksen on syytä mitä pikimmin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja valmistella suomalaisia auttava pelastuspaketti ja lopettaa pakenemasta EU:n, ilmastokurjistamisen, vihreän siirtymän tai muun taakse, hän jatkaa.

Purra toteaa tiedotteessaan, että EU:n päästökauppa nostaa merkittävästi kivihiilellä tuotetun sähkön kustannuksia, ja päästöoikeuden hinta siirtyy kaikkeen sähkön hintaan.

– On epäoikeudenmukaista, että päästökauppa nostaa merkittävästi myös esimerkiksi ydin- ja vesivoimalla tuotetun sähkön hintaa, vaikka ne eivät tuota päästöjä, hän sanoo.

Perussuomalaiset on aiemmin esittänyt, että Suomen ei pidä antaa voimakkaasti nousseita päästökauppatulojaan EU:lle, vaan käyttää niitä ilmastopolitiikasta kärsivien ihmisten ja alojen tukemiseen. Samoin puolue on vaatinut jo pitkään päästöoikeuksien lisäämistä.

– Euroopassa on sota. Se on peruste, jolla koko päästökauppajärjestelmä voidaan keskeyttää, ainakin muutamaksi vuodeksi, Purra katsoo.

Perussuomalaiset vaatii myös hiilineutraalisuustavoitetta siirrettäväksi vuodesta 2035 vuoteen 2050.

– EU:n tavoitevuosi 2050 lipuu sekin vähitellen yhä kauemmaksi, koska Saksan ja muun Keski-Euroopan on pakko lisätä kivihiilen tuotantoa. Perussuomalaisten jo viime syksynä esittämä hiilineutraalisuustavoitteen maltillistaminen tulee väistämättä toteutettavaksi, mikäli kansakunta halutaan pelastaa inflaatiolta ja energiakriisiltä, Purra sanoo.

Niin ikään turve pitäisi perussuomalaisten mukaan palauttaa oleelliseksi osaksi energiapalettia.

– Turve on Suomessa arvalla määritetty uusiutumattomaksi, toisin kuin Ruotsissa, ja se on mukana päästökaupassa, toisin kuin Ruotsissa. Eli toisin sanoen kyseessä on tahallisesti valtavan kalliiksi määritetty energiamuoto, Purra sanoo.

Perussuomalaiset uudistaa vaatimuksensa veronalennuksista. Kotitalouksien sähkövero voidaan laskea EU:n sallimaan minimiin. Myös siirtomaksuja on syytä kohtuullistaa. Samoin autoilun kustannuksia on saatava alemmaksi, ja veronalennus on jakeluvelvoitteen poiston ohella mahdollinen.

Puolue uudistaisi myös sähkökauppamallin. Perussuomalaisten mukaan koko järjestelmä pitäisi rakentaa uudelleen, sillä ”nykymalli on luotu vihreän siirtymän nimissä tukemaan uusia energiamuotoja, mutta käytännössä tämän seuraus on, että sähköyhtiöt nettoavat yhä suurempia voittoja ja kuluttaja maksaa itsensä kipeäksi”.