Professorin mukaan Iranin sota paljastaa Kiinalle USA:n heikkoudet

Yli kuukauden kestänyt Iranin sota on paljastanut Yhdysvaltojen sotilaalliset ja strategiset heikkoudet sen vastustajille, ennen kaikkea Kiinalle. Näin kirjoittaa Andrewsin yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips Payson O’Brien The Atlantic-aikakauslehdessä.

Vaikka Yhdysvallat onkin suorittanut Iranissa taktisesti vakuuttavia operaatioita, kuten alasammutun lentäjän pelastamisen viikonloppuna, on Iran osoittautunut odotettua sitkeämmäksi vastustajaksi, professori kirjoittaa. Yhdysvaltojen asevoimat ei ole sodankäynnin tuoreimpien kehityskulkujen tasalla.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Todellisuudessa Yhdysvallat on jäänyt jälkeen uusiin sodankäynnin muotoihin sopeutumisessa. Sillä ei ole kustannustehokasta järjestelmää iranilaisten droonien torjumiseksi, ja jopa kaukana etulinjasta suoritettavat operaatiot voivat olla droonihäirinnän kohteina.

Yhdysvallat ei vaikuttaisi olevan sen varautuneempi drooneihin kuin Venäjä oli Ukrainan viimekesäiseen Operaatio Hämähäkinverkkoon. Ukraina onnistui tuolloin drooneillaan tuhoamaan merkittävän osan Venäjän strategisista pommikoneista. Kiina taas on maailma suurin miehittämättömien ilma-alusten valmistaja, O’Brien muistuttaa.

Sodan huonon suunnittelun voi professorin mukaan vielä laittaa Donald Trumpin hallinnon piikkiin, mutta konflikti on paljastanut rakenteellisia puutteita Yhdysvaltojen sodankäynnissä. Huolta herättää etenkin Yhdysvaltojen ase- ja ammusvarastojen nopea hupeneminen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltojen kannalta kohtalokasta voi olla myös presidentti Trumpin liittolaisiin kohdistama jatkuva julkinen arvostelu. Trump on jopa väläyttänyt Yhdysvaltojen Natoa-eroa, ja toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä maansa perinteisiin liittolaisiin.

– Presidentiltä saamansa kohtelun jälkeen vanhat liittolaiset vaikuttavat nykyään olevan kahden vaiheilla yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa. Jos he joskus joutuvat valitsemaan, osallistuvatko paljon vaarallisempaan konfliktiin—kuten sotaan Kiinan kanssa Taiwanista—viimeaikaiset tapahtumat saattavat tehdä heistä entistä haluttomampia lähtemään mukaan, O’Brien kirjoittaa.