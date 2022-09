Professorin arvio: Energialla kiristäminen voi kostautua Kremlille

Kaasutoimitusten katkaiseminen Eurooppaan voi kääntyä Venäjää vastaan, arvioi St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien.

Professorin mukaan energiatoimitusten häirintä pakottaa Euroopan maat lisäämään tukeaan Ukrainalle.

– On Euroopan edun mukaista heikentää hänen [presidentti Vladimir Putin] hallintoaan, ei vahvistaa sitä, O’Brien kirjoittaa Twitterissä.

Esimerkiksi Saksa on luvannut Ukrainalle 200 miljoonaa euroa sotaa pakenevien ukrainalaisten auttamiseksi.

Gazprom ilmoitti perjantaina, että kaasutoimitukset Nord Stream 1 -putken kautta eivät jatku huoltotauon jälkeen.

Venäjän mukaan länsimaiden pakotteet ovat tehneet kaasuputken huollon mahdottomaksi.

In screwing around with Europe's energy supplies Putin is not being some strategic genius forcing Europe to blink, he is more likely pushing Europe to double-down on Ukrainian victory. It becomes in Europe's interest to weaken his regime, not strengthen it. https://t.co/m2br4Qmpgr

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) September 4, 2022