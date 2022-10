Professori varoittaa: Terrori kuuluu uuden komentajan tyyliin

Venäjän presidentti Vladimir Putin nimitti hiljattain kenraali Sergei Surovikinin Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan uudeksi johtajaksi.

Professori Mark Galeotti kuvailee The Spectator -lehdessä kokenutta kenraalia mieheksi, jonka tyyliin kuuluu terrori.

– Hän on palvelut Syyriassa kahdella komennuksella vuosina 2017 ja 2019, jolloin kapinallisten hallitsemia kaupunkeja, kuten Aleppoa ja Itä-Ghoutaa, pommitettiin erityisen ankarasti. Tämä on vahvistanut hänen sotaa edeltänyttä mainettaa, jossa pätevyys yhdistyy äärimmäiseen häikäilemättömyyteen. Hän on mies, joka pitää terroria oikeutettuna, ehkä jopa väistämättömänä osana sotaa.

Professori kertoo puhuneensa aikoinaan Surovikinin alaisuudessa työskennelleen ja nyt jo eläköityneen upseerin kanssa. Professori halusi kuulla mielipiteen kenraalista.

– Tämä yleensä lempeä mies räpäytti silmiään, laski teekuppinsa alas ja sanoi rauhallisesti, että paskiainen ja läpikotaisin, Galeotti kertoo upseerin vastanneen.

Surovikinin tavannut länsimainen puolustusasiamies puolestaan kuvaili häntä kenraaliksi, joka jatkuvasti näyttää yrittävän pitää sisällään tulista ja syvään juurtunutta raivoa.

– Tämä on mies, joka on nyt vastuussa sodasta, Galeotti toteaa.

Putin's attack dog brings a terrible type of warfare to #Ukraine

Revenge and terror ever more central to #Russia’s campaign. My take for @SpecCoffeeHouse https://t.co/V8RzC9MyQx

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) October 10, 2022