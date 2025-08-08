Professorin mukaan rosvojoukkojen valta näkyy edelleen Venäjällä

Vladimir Putinin Venäjä on täynnä erilaisten rosvojoukkojen hallitsemia läänityksiä, kommentoi Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti Times Radiolle.

Galeotti on aiemmin kirjoittanut lukuisia kirjoja Venäjästä. Uusimmassa kirjassaan hän kuitenkin tarkastelee järjestäytynyttä rikollisuutta ja sitä, millaisia yhtymäkohtia sillä on valtioihin. Professori kertoo häntä kiinnostavan ero sen välillä, miten yhteiskunta on teoriassa ja tosiasiallisesti organisoitu.

– Ja Venäjä on siitä eräänlainen laboratoriokoe, Mark Galeotti sanoo.

Hän muistuttaa, kuinka alkeelliset maantierosvot vain ryöstävät ja tappavat kaikki vastaantulijat. Järjestäytynyt rikollisuus kuitenkin ryöstää vain osan, kannustaa ihmisiä jatkamaan lisäarvon tuottamista ja tarjoaa jopa suojelua muilta uhilta – muodostaen eräänlaisen valtion esiasteen.

Hän näkeekin tässä liikkuvien rosvojen ja paikallaan pysyvien rosvojen välisessä erossa yhtymäkohtia 1990-luvun Venäjään. Juuri jälkimmäiset ottivat Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen vallan monilla alueilla.

– Ihmiset etsivät epätoivoisesti eräänlaisia pseudovaltioita, Galeotti selittää.

– Fiksuimmat gangsterit alkoivat tajuta, että varastamisen sijaan suojelun tarjoaminen, erimielisyyksien ratkaiseminen, tällaisten normaalisti valtion vastuulla olevien tylsien asioiden hoitaminen, voi olla hyvin kannattavaa.

1990-luvun lopussa Venäjä olikin tienristeyksessä: Kerääkö valtio voimansa takaisin, vai hajoaako se kokoelmaksi roistojen pieniä puolivaltioita. Kuten nyt tiedämme, ensimmäinen vaihtoehto toteutui Vladimir Putinin brutaalilla johdolla.

Tästä huolimatta erilaisten rosvojoukkojen läänitykset ovat Mark Galeottin mukaan edelleen nähtävissä Venäjällä. Roistot eivät koskaan kadonneet täysin.

– Katsokaa Tšetšeniaa. Se on käytännössä autonominen roistoruhtinaskunta, Galeotti muistuttaa.