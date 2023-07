Professori: Näistä syistä Venäjä ei voi pitää Krimiä hallussaan

Kiovan kauppakorkeakoulun rehtori, entinen Ukrainan valtiovarainministeri Tymofi Mylovanov tuo esille seikkoja, joiden takia Venäjä ei kykene pitämään Krimin niemimaata miehitettynä. Niemimaan Venäjään yhdistävää siltaa vastaan on isketty jälleen, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Krim on kytköksissä Venäjään tämän Kertšin sillan ja Itä-Ukrainan maayhteyden kautta. Maayhteys on Ukrainan iskuetäisyydellä. Lisäksi Ukrainan asevoimat on edennyt hitaasti ja mutta varmasti kohti maayhteyden katkaisemista, kirjoittaa Mylovanov.

Mylovanov huomauttaa, että riippumatta siitä, mitä Kertšin sillalla on tapahtunut, on se ”herkkä ukrainalaisten sabotaasille” ja Ukraina on kykeneväinen tekemään sillasta aikaa myöten hyödyttömän.

Vaihtoehtona olisi myös lauttayhteys, joka olisi kuitenkin altis lennokkihyökkäyksille.

– Jos Ukraina jatkaa Venäjän ja Krimin välisten logististen yhteyksien painostamista, Venäjän on lopulta hylättävä Krim. Yhdessä Krimin oleellisiin sotilastukikohtiin tehdyillä lennokki- ja ohjusiskuilla, Ukraina kykenee tekemään Krimistä turvattoman Venäjän armeijalle, sanoo Mylovanov ja jatkaa:

– Kun Venäjä ei enää kykene pitämään joukkojaan Krimillä, ei Venäjällä ja venäläisillä oli syytä pysyä siellä. Ja Ukrainalla on varaa käyttää aikaa tavoitteen saavuttamiseksi niin paljon kuin tarvitaan. Monella tapaa Krimin vapauttaminen on helpompaa kuin Donbasin. Ja se satuttaisi Putinia paljon enemmän.

