Krimin sillalla ”hätätilanne” – liikenne katkaistu

Krimin sillan liikenne on katkaistu, kertoo alueen miehityshallinnon johtaja Sergei Aksjonov Telegramissa.

Kyiv Independent-lehden mukaan venäläismediassa on raportoitu, että sillalla kuultiin yön aikana kaksi räjähdystä, yksi kello 3:04 paikallista aikaa ja toinen kello 3:20. Räjähdyksiä tai niiden alkuperää ei kuitenkaan ole kyetty vahvistamaan.

Raporttien mukaan räjähdyksissä olisi kuollut kaksi ihmistä.

Aksjonovin julkaiseman viestin mukaan sillan 145. tukipilarin kohdalla oli yön aikana ”hätätilanne”. Liikenteen hän ohjaa kulkemaan miehitetyn Ukrainan kautta sillan sijaan.

Sosiaaliseen mediaan jaetulla videolla sillassa näkyy ammottava reikä.

The Kerch Bridge, also known as the Crimean Bridge, has reportedly lost a span and a support pillar.

Russian authorities stopped traffic on the bridge due to an "emergency" including rail traffic.

Initial posts reported of explosions before the collapse, but further… pic.twitter.com/Hn8134Uvs9

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) July 17, 2023