Professori muistuttaa: Tämä on syytä tietää lentoturvasta

Vuodenvaihteen jälkeen tapahtuneet lento-onnettomuudet ovat herättäneet hermostunutta keskustelua lentoturvallisuuden nykytilasta.

Alaska Airlines -lentoyhtiön Boeing 737 MAX 9 -matkustajakone joutui tekemään 5. tammikuuta hätälaskun käyttämättömän hätäuloskäynnin repeydyttyä irti koneen rungosta. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti.

Tokiossa Japan Airlinesin kone puolestaan törmäsi laskeutuessaan maan rannikkovartioston potkurikoneeseen ja syttyi tuleen. Kaikki selvisivät pois matkustajakoneesta, mutta viisi henkilöä menehtyi rannikkovartioston De Havilland Canada Dash 8 -koneen tuhoutuessa.

Princetonin yliopiston professori Zeynep Tufekci muistuttaa lentoturvallisuuden olevan yleisesti ottaen erinomaisella tasolla. Mielikuvaa voi vääristää se, että kaikista yksittäisistä poikkeustilanteista uutisoidaan näyttävästi.

Turvallisuuden kehittäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa työtä sekä viranomaisilta että lentoyhtiöiltä. Viime vuonna lentoja oli yli 31 miljoonaa kappaletta ja poikkeustilanteita vain 64 kappaletta. Niistä seitsemän oli kuolemaan johtaneita.

– Molemmat tapaukset olisivat voineet olla paljon pahempia. Matkustajien selviäminen on ihme, mutta erilainen ihme kuin mitä monet ajattelevat. Se on sääntelyn, koulutuksen, asiantuntemuksen, työn ja jatkuvan kehityksen sekä miehistön ammattitaidon ja sankaruuden aiheuttama ihme, professori kirjoittaa New York Times -lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Tutkijat laativat vuosittain läheltä piti -tilanteista tuhansia sivuja raportteja, joita käytetään koulutuksen ja huollon kehittämiseen. Tilastollisesti suurimmat riskit liittyvät nousuun ja laskeutumiseen. Tokion tapaus osoittaa, että suurenkin koneen evakuointi onnistuu hyvin lyhyessä ajassa.

Evakuointi kesti yli tavoitteena olleen 90 sekunnin, koska vain kolmea yhteensä kahdeksasta hätäuloskäynnistä pystyttiin käyttämään. Kone oli nopeasti täyttymässä savulla. Kuulutusjärjestelmä ei toiminut, joten miehistö ohjeisti matkustajia megafonien avulla. Uudet materiaalit suojasivat koneen rakennetta tulipalolta riittävän pitkään.

– Vuosi vuodelta ja tutkimus tutkimukselta kaupallisesta lentämisestä on tullut hämmästyttävän turvallista huolimatta siitä, että kyseessä on erittäin monimutkainen globaali kokonaisuus: ihmisiä, ohjelmistoja, säätiloja ja taivaalla lentäviä metallikappaleita. Suurimman osan ajasta se toimii niin hyvin, ettemme edes huomaa sitä, Zeynep Tufekci toteaa.