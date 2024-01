Video: Matkustajakone syttyi tuleen laskeutuessaan Tokiossa

Japan Airlines Airbus A350-matkustajakone on syttynyt tuleen laskeutuessaan Tokio-Hanedan lentokentälle. Ensitietojen mukaan Sapporosta tulossa ollut kone törmäsi rannikkovartioston pienkoneeseen.

Poliisi kertoi iltapäivällä, että viisi henkilöä Japanin rannikkovartiosta menehtyi pienkoneessa.

Matkustajia koneessa kerrotaan olevan yli 360. Pelastustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Matkustajat sekä henkilökunta saatiin evakuoitua koneesta ilman henkilövahinkoja.

Juttua päivitetty kello 13.41: Lisätty tieto rannikkovartioston koneessa kuolleista.

Otsikkoa ja juttua korjattu kello 14.10: kyseessä on Airbus A360 -matkustajakone.

JAL flight 516 from Chitose (Sapporo) has been struck by a Coast Guard aircraft as it landed at Haneda, Tokyo. The plane is in flames on the tarmac but NHK is reporting that all 400 passengers have been evacuated. https://t.co/ULfSK6uYPb

