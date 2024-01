Matkustajakoneen ulko-ovi irtosi kesken lennon, kymmenet koneet lentokieltoon

Alaska Airlinesin lentokone joutui tekemään aamuyöllä Suomen aikaa hätälaskun sen jälkeen, kun lentokoneen hätäuloskäynnin ovi irtosi kesken lennon. Asiasta uutisoi CNN.

Onnettomuus tapahtui Alaska Airlinesin lennolla 1282 Portlandista Kalifornian Ontarioon. Lennolla käytetty Boeing 737 Max 9 oli upouusi, ja oli toimitettu lentoyhtiölle lokakuun lopussa.

Lentokoneen sisältä kuvatussa videossa näkyy, miten yhden penkkirivin kohdalla oleva hätäuloskäynnin ovi on repeytynyt täysin irti. Osa matkustajista istuu videolla vain parin penkkirivin päässä avonaisesta seinästä.

Pakkolaskun jälkeen otettujen kuvien perusteella koneesta irtosi sen vasemman puolen takaosassa olleen hätäuloskäynnin ovi.

Lennolla olleen Kyle Rinkerin mukaan ovi irtosi pian nousun jälkeen.

– Se tapahtui nopeasti. Saavutimme matkakorkeuden, ja ikkuna ja seinä vain irtosivat. En huomannut sitä ennen kuin happinaamarit tipahtivat, Rinker kommentoi.

Toinen lennolla ollut matkustaja Evan Smith istui kuuden penkkirivin päässä irronneesta seinästä. Smithin mukaan matkustamossa kuului kova pamahdus, jonka jälkeen happinaamarit tippuivat ja tuulen ääni täytti matkustamon.

KPTV:n haastattelemien silminnäkijöiden mukaan joidenkin matkustajien henkilökohtaisia tavaroita kuten kännyköitä lensi aukosta ulos. Eräs irronneen oven välittömässä läheisyydessä istunut äiti taas joutui pitämään lapsestaan kiinni ilmavirran vuoksi.

Liittovaltion ilmailuviranomaisen FAA:n mukaan lento palasi Portlandin lentokentälle noin kello viideltä aamuyöstä Suomen aikaa sen jälkeen, kun koneen miehistö oli raportoinut paineistusongelmasta. Palolaitoksen mukaan joillekin matkustajille aiheutui onnettomuudessa lieviä vammoja, mutta vakavilta vammoilta vältyttiin.

Alaska Airlines kertoo asettavansa kaikki samanmalliset lentokoneet toistaiseksi käyttökieltoon, kunnes onnettomuuden vika on selvitetty. Yhtiöllä on 737 Max 9 -mallin koneita yhteensä 65 kappaletta.

FAA ja onnettomuusturmatutkintalautakunta NTSB kertovat aloittaneensa tutkinnan tapauksesta.

An Alaska Airlines flight made an emergency landing at Portland International Airport in Oregon on Friday evening after experiencing what the federal authorities described as a midair pressure problem that passengers said blew out a chunk of the fuselage. The plane made an… pic.twitter.com/zz79QQTrZ5

