Professori MTV:lle: Leikkaukset eivät tarkoita hyvinvointivaltion alasajoa

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan pelko hyvinvointivaltion romuttumisesta leikkausten myötä on turha.

MTV Uutisten haastattelussa hän sanoo, että leikkausten jälkeenkin Suomessa käytetään sosiaali- ja terveyspolitiikkaan 80 miljardia euroa.

– Mitään perustavanlaatuista ei ole vielä menetetty. Leikkaukset eivät tarkoita hyvinvointivaltion alasajoa makrotasolla. Kaikki ne samat sosiaaliset riskit, jotka on tähän asti katettu, katetaan myös tulevaisuudessa, mutta etuudet ja palvelut kohdennetaan tarkemmin, Saari kertoo.

Saari muistuttaa, että Suomi aikaisemminkin selviytynyt vaikeista tilanteista.

– Me olemme selvinneet vuosien 1991–1993 murroksesta, vuoden 2008 murroksesta ja kyllä me tämäkin jälkeen selviämme. Se taso, eli sosiaalimenojen bruttokansantuotesuhde, josta me lähdemme vakauttamista ja leikkauksia tekemään, on tällä hetkellä yksi maailman korkeimmista.

– Uskoisin, että tämän murroksen jälkeen seuraa jälleen aika pitkä vakaa jakso, jonka aikana tehdään tarkennuksia niissä kohdissa, joissa leikkaukset eivät vastaa tavoitteita eivätkä uudistukset tuota toivottuja muutoksia, Saari sanoo.

Leikkausten ja uudistusten yhdistelmällä pyritään Saaren mukaan saavuttamaan julkisen talouden tasapaino. Hänen mukaansa uudistukset ovat välttämättömiä, jotta Suomi ei joudu EU:n alijäämämenettelyyn. Saari näkee uudistukset tärkeinä myös luottoluokituksen säilymisen kannalta.

Hän arvioi, että välttämättömät leikkaukset on nyt tehty.

– Nyt olisi aika vähän rauhoittua ja katsoa, miten työmarkkinamme, yrityksemme ja yhteisömme ja kotitaloutemme tähän reagoivat, muuttuuko ihmisten käyttäytyminen ja miten kokonaisuus kehittyy, Saari sanoo.