Euroopan taloudellinen ja poliittinen asema tulee heikkenemään entisestään Ukrainan sodan myötä, ennustaa Venäjän turvallisuuspolitiikkaan ja historiaan erikoistunut Johns Hopkins-yliopiston professori Sergei Ratshenko. Professori arvioi The Moscow Timesin kolumnissaan Ukrainan sodan voittajia ja häviäjiä. Jälkimmäisiin hän laskee hyökkääjä Venäjän ohella myös sodan runteleman Ukrainan sekä uuteen turvallisuuspoliittisen tilanteeseen sopeutumaan pyrkivän Euroopan.

Ratshenko kirjoittaa yli kolmen vuoden puolustustaistelun vaatineen Ukrainalta paitsi suuren inhimillisen hinnan, myös suuria taloudellisia uhrauksia. Nopeaa elpymistä ei talouden osalta ole odotettavissa, ja sodan jatkuessa Ukrainaa voi uhata jopa täydellinen taloudellinen romahdus, professori varoittaa.

Samaan aikaan myös Venäjä painii valtavien taloudellisten ongelmien kanssa. Korkea inflaatio, korkeat korot, alijäämäinen valtiontalous, työvoimapula ja pidemmän päälle kestämättömät puolustusmenot, Ratshenko luettelee Venäjän haasteita.

– Jos Venäjä häviää sodan, se todennäköisesti ajautuu kaaokseen ja pirstoutumiseen. Jos se voittaa, autoritaarisen ja rikkinäisen Venäjän on kannettava Ukrainan jälleenrakennuksen valtavat poliittiset ja taloudelliset kustannukset.

Vaikka Euroopan tilanne on Ukrainaan ja Venäjään verrattuna parempi, maksavat myös eurooppalaiset sodasta hintaa korkeiden energiakustannusten ja kasvavien puolustusmenojen muodossa, Ratshenko kirjoittaa.

– Kun tähän lisätään ne vaikeat valinnat, joita eurooppalaisten on tehtävä vähentääkseen riippuvuuttaan Kiinasta, syntyy kuva taloudellisesta pysähtyneisyydestä, kasvavasta työttömyydestä ja alhaisemmasta elintasosta. Tämä kaikki tulee ruokkimaan eurooppalaista oikeistopopulismia, korostaen politiikan autoritaarisen käänteen todellista uhkaa.

Yhdysvallat on taas selvästi sysäämässä vastuuta Ukrainan tukemisesta Euroopalle, professori arvioi. Vaikka presidentti Donald Trumpin puheet ovat muuttuneet Ukrainalle suotuisimmiksi, korostuu presidentin kannanotoissa Ratshenkon mukaan jatkuvasti eurooppalaisten vastuu tilanteesta. Eurooppalaisten on jatkettava Ukrainan aseistamista, sillä eurooppalaiset joutuvat myös elämään sodan kauskantoisten vaikutusten kanssa, Ratshenko kirjoittaa.

Ratshenkon mukaan maailmansotien kehitys tulee toistumaan Euroopassa. Ensimmäinen ja toinen maailmansota heikensivät eurooppalaisten poliittista ja taloudellista vaikutusvaltaa merkittävästi, vaikkakin Länsi-Eurooppa nousi toisen maailmansodan jälkeen uuteen taloudelliseen kukoistukseen Yhdysvaltojen tuella. Viime vuosina maanosan merkitys on kuitenkin jälleen ollut vähenemässä, ja Ratshenkon sanoin ”viimeinen asia jota Eurooppa tarvitsi oli uusi pitkittynyt sota”.

– Tulevina vuosina Eurooppa, Ukraina ja Venäjä heikkenevät ja menettävät kansainvälistä merkitystään entisestään. Muut maat, erityisesti Kiina ja Yhdysvallat, määräävät pelin säännöt. Tulevaisuudessa tätä sotaa tutkivat historioitsijat tulevat kysymään hämmentyneinä, miten eurooppalaiset saattoivat tehdä tämän itselleen: ei kerran, ei kahdesti, vaan kolme kertaa peräkkäin.