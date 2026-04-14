Hiljattain sairastettu infektio voi laukaista nuorella aivoinfarktin

Hiljattain sairastettu infektio voi merkittävästi lisätä nuorten aikuisten aivoinfarktin riskiä, osoittaa HUSista johdettu kansainvälinen tutkimus.

Nuorilla aikuisilla aivoinfarktin syy jää usein tuntemattomaksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin salasyntyisiä aivoinfarkteja eli tilanteita, joissa sairastumisen taustalta ei löydy selkeää selittävää syytä.

Tutkimus perustuu laajaan SECRETO-aineistoon, jossa analysoitiin 18–49-vuotiaita ensimmäisen aivoinfarktinsa saaneita potilaita sekä heihin iän ja sukupuolen mukaan sovitettuja verrokkihenkilöitä. Aineisto kerättiin 19 eurooppalaisessa tutkimuskeskuksessa vuosina 2013–2022.

Tulosten mukaan infektio edeltävän viikon aikana oli yhteydessä yli kaksinkertaiseen riskiin sairastua aivoinfarktiin. Yhteys säilyi myös sen jälkeen, kun analyysissä huomioitiin keskeiset väestö- ja riskitekijät.

Infektioihin liittyy muutoksia veren hyytymisjärjestelmässä

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös veren hyytymiseen liittyviä biomarkkereita. Aivoinfarktipotilailla havaittiin selvästi korkeammat von Willebrand -tekijän (VWF) pitoisuudet verrattuna verrokkeihin. Lisäksi niillä potilailla, joilla oli ollut äskettäinen infektio, VWF-tasot olivat vielä merkittävästi korkeammat kuin niillä, joilla infektiota ei ollut ollut. Vastaavaa eroa ei havaittu verrokeilla.

Tulokset viittaavat siihen, että infektiot voivat laukaista aivoinfarktin lisäämällä veren hyytymistaipumusta ja tulehdusreaktioita. Myös hyytymistekijä VIII:n nousu oli yhteydessä suurempaan aivoinfarktiriskiin erityisesti infektion yhteydessä.

– Näyttää siltä, että infektio saattaa toimia laukaisevana tekijänä nuorten aivoinfarktille tilanteissa, joissa taustalla on yksilöllinen alttius. Jatkossa on tärkeää selvittää tarkemmin, voitaisiinko infektioiden paremmalla hoidolla tai riskiryhmien tunnistamisella vähentää nuorten riskiä saada aivoinfarkti, kertoo tutkimusta johtanut professori, ylilääkäri Jukka Putaala Helsingin yliopistosta ja HUSin Neurokeskuksesta.