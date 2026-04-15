Koronavirus voi lisätä keuhkosyövän riskiä

Koronavirus voi lisätä keuhkosyöpään sairastumisen riskiä. Asia ilmenee tuoreesta Frontiers in Immunology -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkimuksen aikana havaittiin, että koronaviruksen sairastuminen loi keuhkoihin sellaiset olosuhteet, jotka voivat ajan myötä kasvattaa syöpäriskiä. Ratkaisevassa roolissa olivat tietyt proteiinit, joiden havaittiin vahvistuvan koronavirustartunnan jälkeen.

Sairastetulla koronavirustaudilla ja keuhkosyövällä oli tutkittavien joukossa selvä yhteys. Tutkijat havaitsivat, että keuhkosyöpää todettiin eniten niillä henkilöillä, jotka olivat sairastuneet koronaan. Lisäksi syöpäriskiä kasvatti tupakointi.

Huolestuttavasta tuloksesta huolimatta tutkijat huomauttavat, että aihe vaatii lisätutkimuksia. Tuore tulos ei kumoa sitä tosiasiaa, että tupakointi on edelleen merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja.

Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä ja tappavimmista syövistä maailmassa. Merkittävin riskitekijä on tupakointi, mutta myös altistuminen passiiviselle tupakoinnille, ilman saasteille sekä tietyille haitallisille aineille, kuten asbestille, lisää sairastumisriskiä. Näin ollen keuhkosyöpään voi sairastua sellainenkin henkilö, joka ei ole koskaan tupakoinut.

Keuhkosyöpä kehittyy usein hitaasti ja voi pitkään olla oireeton, minkä vuoksi se todetaan monesti vasta edenneessä vaiheessa. Tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, hengenahdistus, rintakipu ja selittämätön laihtuminen. Varhainen diagnosointi parantaa ennustetta merkittävästi, mutta sairauden ehkäisyssä keskeistä on erityisesti tupakoinnin välttäminen.