Ilmaherruus ei ratkaise sotaa Irania vastaan

Vaikka Yhdysvalloilla ja Israelilla on ilmaherruus Irania vastaan suunnatussa Epic Fury -sotilasoperaatiossa, Iranin hallintomalli on suunniteltu selviämään laajoista iskuista, toteaa ilmasodan asiantuntija, Chicagon yliopiston professori Robert Pape.

– Pelkkä mittakaava ei ratkaise strategista lopputulosta. Todellinen kysymys on eskalaation rakenne, hän sanoo X-palvelussa.

Professori kuvailee operaatiota teollisen mittakaavan tarkkuustuhoamiseksi. Komentokeskukset, lentotukikohdat, ohjuslavetit, laivaston tukikohdat – näkyviä vahinkoja kaikkialla.

– Mutta ilmaoperaatiot onnistuvat vain, kun tuho kohdistuu järjestelmiin, jotka eivät pysty sopeutumaan.

Papen mukaan Iran rakensi hallintonsa selviytymään mestauksesta.

– Mosaiikki-doktriininsa mukaan valta on hajautettu puoliautonomisiin soluihin. Päällekkäisyys korvaa hierarkian.

– Ilmavoimilla tapetaan johtajia. Sillä ei tapeta helposti hajautettua toimintaa. Ei ole todisteita siitä, että Iranin kyky valtuuttaa iskuja, tukahduttaa toisinajattelua tai ylläpitää hallinnon yhtenäisyyttä on romahtanut.

Ydinaseet

Robert Papen mukaan ratkaiseva muuttuja tilanteessa on ydinaseiden latenssi eli Iranin kyky kehittää ydinaseita nopeasti.

– Ellei rikastettua uraania takavarikoida tai todistettavasti tuhota, latenssi jatkuu. Ja sitä voidaan hyödyntää pommien valmistukseen.

Professori kuvailee tilanteen loogista ketjua:

– Nopea hyökkäystempo → Taktinen tuho → Ydinaseiden selviytyminen → Strateginen umpikuja.

Hän kiinnittää huomiota rakenteelliseen epäsymmetriaan: Taktinen taistelukenttä suosii Washingtonia. Aika suosii Teherania.

Pape katsoo Iran siirtyvän horisontaaliseen eskalaatioon – merenkulun häiriöt, energiapaine, Iranin tukemien alueellisten aseryhmien iskut ja terroritoimet taistelukentän ulkopuolella

– Nämä eivät vaadi taistelukentän hallintaa. Ne vaativat kestävyyttä.

Jos vertikaalinen tuho hidastuu, samalla kun horisontaalinen kosto laajenee, sota siirtyy professorin mukaan ”kohteen jälkeiseen hetkeen” (Post-Target Moment).

– Kohteiden ehtyminen → Vähenevät vahingot → Laajenevat kostotoimet → Liittolaisten kustannusten nousu.

– Pitkittynyt sota palkitsee kestävyyttä painottavan osapuolen.