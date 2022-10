Prikaatista jäljellä alle neljännes – vetäytyminen paljasti kaaoksen

Venäjän asevoimat vetäytyi syyskuussa hätäisesti Balaklijasta ja muualta Harkovan alueelta Ukrainan nopeasti edenneen vastahyökkäyksen myötä.

ISW-ajatuspaja ja FPRI-ajatuspajan sotilasasiantuntija Rob Lee nostavat esiin Reutersin selvityksen, jossa käytiin läpi hylätystä komentobunkkerista löytyneitä asiakirjoja.

Kaikkia papereita ei ollut ehditty polttaa huoneessa olleessa kamiinassa. Niihin kirjattiin alueelle sijoitettujen joukkojen vahvuuksia, tiedusteluyksiköiden koordinaatteja ja muita tietoja. Asiakirjojen sanotaan paljastavan taistelutahdon ja -kurin romahduksen jo elokuun puolella. Karkurien määrä oli kasvanut kesän aikana huomattavasti.

Rob Leen mukaan asiakirjat kertovat 11. armeijakunnan alaisten yksiköiden heikosta tilanteesta elo–syyskuussa. Eräs pataljoona koostui 49 sotilaasta, kun sen nimellinen vahvuus oli 240 miestä. BARS-reserviläisten 9. prikaatin vahvuudeksi ilmoitettiin 23 prosenttia.

Venäjän joukot olivat erityisen huolissaan Yhdysvaltain toimittamien HIMARS-täsmärakettien aiheuttamasta uhkasta. Balaklijaan lähetettiin elokuussa elektronisen sodankäynnin asiantuntijoita kokeilemaan satelliittiviestinnän häirintään tarkoitettua Pole-21-järjestelmää.

Kokeilun tulos ei ole tiedossa, mutta Ukrainan HIMARS-iskut alueelle jatkuivat vastahyökkäyksen aloittamiseen asti. Ainakin kolme Venäjän komentopistettä tuhottiin alkusyksystä Ukrainan pohjoisosissa.

Balaklijaan sijoitetuilla joukoilla oli käytössään heinäkuun lopulla viisi lennokkia, joista oli jäljellä kuukautta myöhemmin vain kaksi. Panssariajoneuvojen määrä oli vähentynyt kahdeksasta kolmeen ja panssarintorjunta-aseiden määrä 24:stä neljään.

ISW arvioi asiakirjojen tukevan aiemmin tehtyjä arvioita Venäjän yksikköjen heikosta tilanteesta. Ukrainaan lähetetyt joukot menettivät tappioiden vuoksi suuren osan hyökkäyskyvystään viimeistään kesään mennessä. Heikko taistelutahto, huoltotilanne ja ylempien komentajien mikromanagerointi rapauttivat joukkojen suorituskykyä entisestään.

Documents also show that 12 members of the 336th Naval Infantry brigade were killed in a HIMARS strike around July 24, they were desperate for quadcopter UAVs, they tried to use a Polye-21 EW system to counter HIMARS, and the state of the LNR forces was poor.

