Presidentti: Venäläiset voivat tehdä terrori-iskun Zaporižžjan ydinvoimalassa

Venäjä on valmistanut teknisesti kaiken paikallista räjähdystä varten Zaporižžjan ydinvoimalassa ja se saattaa toteuttaa sen lopettaakseen Ukrainan asevoimien vastahyökkäyksen ja kohdistaakseen poliittista painostusta Kiovaan joidenkin kumppaneidensa kautta, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi lehdistötilaisuudessa Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa Kiovassa, Ukrinform raportoi.

– On selvää, että venäläisille on viimeisen vuoden aikana taistelukentällä osoittamansa heikkouden jälkeen tärkeää pysäyttää meidät odottamattomilla terroriteoilla, kuten Kahovkan padon räjäyttämisellä ja mahdollisella räjähdyksellä Zaporižžjassa.

– He tekevät sen osoittaakseen maailmalle, että tämä sota on vaarallinen. He saavat sen näyttämään siltä, etteivät he tehneet sitä. Venäläiset haluavat pelotella ihmisiä, jotta myöhemmin tietyt kumppanit, erityisesti skeptikot, alkavat poliittisesti pysäyttää Ukrainaa ja sen vastahyökkäyksiä. Tätä Venäjä saattaa suunnitella, Zelenskyi korosti.

Hänen mukaansa tällaisen terrori-iskun uhka on vakava. Venäjä on teknisesti valmistautunut aiheuttamaan paikallisen räjähdyksen, joka voi johtaa vaarallisten aineiden leviämiseen, presidentti sanoi.

Presidentti sanoi, että Ukraina kommunikoi aktiivisesti Zaporižžjan tilanteesta kansainvälisten kumppaneiden kanssa painostaakseen Moskovaa, jotta Venäjä ”ei edes ajattele sitä”.