”Presidentin vierailu on vahva viesti kaikkiin ilmansuuntiin”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vierailulla Suomessa. Sosiaalisessa mediassa monet asiantuntijat muistuttavat, että presidentin poistuminen Ukrainasta on harvinaista.

– Presidentti Zelenskyin vierailu on vahva viesti kaikkiin ilmansuuntiin – Suomi, Ukraina ja läntinen maailma ovat yhtä ja yhdessä puolustamme itsemääräämisoikeuden, demokratian ja vapauden periaatteita, sanoo kokoomuksen kansanedustaja, turvallisuusasiantuntija Jarno Limnéll Twitterissä.

– Vahva viesti Moskovalle. (Vladimir) Putin ei vain epäonnistunut, vaan hän loi uuden Euroopan turvallisuusrakenteen, josta hänet suljetaan lähitulevaisuudessa ulos, tviittaa entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb.

Presidentti on vieraillut sodan aikana ainoastaan Yhdysvalloissa, Puolassa, Britanniassa, Ranskassa ja Belgiassa. Suomeen Zelenskyi tuli tasavallan presidentti Sauli Niinistön kutsusta.

– Zelenskyin vierailu osoittaa kiitollisuutta pohjolasta saadusta tuesta. Tietysti visiitti (on) tärkeä etappi myös matkalla NATO-huippukokoukseen. Venäjän hyökkäystä torjuvan maan johtaja käy Naton uusimassa jäsenmaassa, jolla myös pitkä raja Venäjän kanssa, tviittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu jutun alla olevia kuvia ja videoita Ukrainan presidentin autosaattueesta.

Ukrainan presidentti tapaa Suomessa myös toimitusministeriön pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Lisäksi presidentti Zelenskyin ohjelmassa on tapaaminen eduskunnan puhemies Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Niinistö isännöi iltapäivällä Pohjoismaat-Ukraina-huippukokousta, johon presidentti Zelenskyin lisäksi osallistuvat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir.

Helsingin poliisi on kehottanut autoilijoita välttämään liikkumisen Helsingin ydinkeskustassa.

.⁦@ZelenskyyUa⁩ in Finland. Meeting ⁦@niinisto⁩ and Nordic PMs. Strong message to Moscow. Putin did not only fail, but he created a new European security structure…from which he will be excluded for the foreseeable future. https://t.co/0iRuNSdUQz

— Alexander Stubb (@alexstubb) May 3, 2023