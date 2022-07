Presidentin video sotatuhosta: Heitä tullaan rankaisemaan kaikesta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jakanut sosiaalisessa mediassa videon, joka on kuvattu turistien suosimassa lomakohteessa Zatokassa Odessan alueella.

Videon on jakanut Twitterissä myös ukrainalainen media Kyiv Independent.

Videolla näkyy tulessa olevia rakennuksia ja useita tuhoja. Osa alueen rakennuksista on tuhoutunut venäläisten pommitusten takia maan tasalle.

– Heitä tullaan rankaisemaan kaikesta. Jokaista heistä, Zelenskyi kirjoitti videon saatetekstissä.

President Volodymyr Zelensky shared a video shot in Zatoka, a resort in Odesa Oblast, following a Russian attack on July 26. The video shows buildings on fire and multiple destructions.

"They will be punished for everything. Each of them," Zelensky wrote. pic.twitter.com/Ms19OacgBo

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 26, 2022