Presidentin saama suudelma herätti kohun Ranskassa

Ranskassa on noussut kohu Pariisin olympialaisten avajaisissa otetusta kuvasta, jossa Ranskan urheiluministeri Amélie Oudéa-Castéra suutelee presidentti Emmanuel Macronin kaulaa. Asiasta kertoo The Telegraph.

Kuva on otettu julkisella paikalla. Kaksikon vieressä on Ranskan pääministeri Gabriel Attal. Kommentoijien mukaan vaivaantuneen oloinen pääministeri ei näytä tilanteessa tietävän, mihin katsoa.

Ranskalainen aikakausilehti Madame Figaro on kuvaillut syleilyä ”uteliaaksi suudelmaksi”. Lehti huomauttaa, että ministeri Oudéa-Castéra näyttää tietävän varmasti, kuinka saada ihmiset puhumaan hänestä.

Joidenkin kommenttien mukaan kuva on säädytön ja suutelu on sopimatonta presidentin ja ministerin arvovalloille.

Tilanne on saanut myös ymmärrystä. Osa kommentoijista on sitä mieltä, että suudelma kaulalle on ollut spontaania ja johtunut olympialaisten avajaisten jälkeisestä ilosta ja helpottuneisuudesta.

The less well known AOC, sports minister Amélie Oudéa-Castéra, welcomes Emmanuel Macron on Opening Ceremony that got less attention than the Last Supper. Oooh la la. The French are just next level greeters. pic.twitter.com/iz008GbhQP

— Peter Muenzen (@PeterMuenzen) July 31, 2024